El piloto neuquino Lautaro de la Iglesia participó este fin de semana pasado en el cierre de la temporada Sprint del Campeonato Italiano de Gran Turismo (CIGT) que tuvo por escenario al mítico autódromo de Monza a bordo de un Lamborghini Huracán GT3 del equipo Imperiale Racing junto a su compañero el húngaro-estadounidense Phillippe Denes.

El representante patagonico piloto se alista para la definición del título en la modalidad Endurance, pero tuvo y se tomó el tiempo, y participó de la última fecha de la temporada Sprint del Campeonato Italiano de Gran Turismo.

En la carrera finalizó en el decimotercer (13°) lugar de la clasificación general y en el octavo úesto de su categoría (GT3 Pro-Am)

Esta competencia en el "templo de la velocidad" le sirvió como preparación y medida de cara a la definición del título en la modalidad Endurance, donde pelea en los primeros puestos de la categoría con el Lamborghini del equipo. El objetivo central es el del 30 de octubre en el circuito de Mugello, otro trazado historico del automovilismo mundial.

Como antecedente previo en la temporada 2026, de la Iglesia ya había logrado una victoria épica en Monza durante las 3 Horas de Endurance en junio junto a Denes y el italiano nativo de Roma Andrea Cola tras reponerse desde el fondo de la grilla.

Así fue la previa en Monza