¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
SE DEFINE EN EL ESCRITORIO

Marruecos o Senegal: el TAS definirá al campeón de la Copa Africana

La disputa por el título sigue abierta después de una polémica decisión de la Confederación Africana de Fútbol. La decisión final se conocería entre el 18 y 22 de octubre.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 11 de octubre de 2026 a las 22:10
PUBLICIDAD
El Tribunal de Justicia Deportiva determinará el campeón de la Copa África 2025

La final de la Copa Africana de Naciones 2025 todavía no tiene una resolución definitiva. El 18 de enero, Senegal venció 1 a 0 a Marruecos en el tiempo suplementario y celebró el título, pero dos meses después la Confederación Africana de Fútbol (CAF) modificó el resultado y declaró campeón al seleccionado marroquí por 3 a 0.



La decisión se produjo luego de que los futbolistas senegaleses abandonaran temporalmente el campo de juego en protesta por un penal sancionado a favor de Marruecos en los minutos finales. Aunque regresaron y completaron el encuentro, el Comité de Apelación de la CAF consideró que Senegal había incurrido en una incomparecencia.

La federación senegalesa recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para recuperar el título y la audiencia se realizó el 8 de octubre en Lausana, Suiza.

Se espera que el fallo se conozca entre el 18 y el 22 de octubre

El Tribunal de Justicia Deportiva determinará el campeón de la Copa África 2025

En medio de la disputa, Hugo Broos, actual entrenador de Sudáfrica, se manifestó a favor de Marruecos y defendió la aplicación del reglamento. “Si abandonás el campo, está terminado, es el final”, sostuvo el técnico belga, quien también cuestionó el tiempo que tardó la CAF en tomar una decisión. “En mi opinión, el asunto está zanjado y la copa pertenece a Marruecos”, afirmó. Ahora, el TAS tendrá la última palabra sobre una final que sigue generando polémica en el fútbol africano.

 

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD