La final de la Copa Africana de Naciones 2025 todavía no tiene una resolución definitiva. El 18 de enero, Senegal venció 1 a 0 a Marruecos en el tiempo suplementario y celebró el título, pero dos meses después la Confederación Africana de Fútbol (CAF) modificó el resultado y declaró campeón al seleccionado marroquí por 3 a 0.







La decisión se produjo luego de que los futbolistas senegaleses abandonaran temporalmente el campo de juego en protesta por un penal sancionado a favor de Marruecos en los minutos finales. Aunque regresaron y completaron el encuentro, el Comité de Apelación de la CAF consideró que Senegal había incurrido en una incomparecencia.

La federación senegalesa recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para recuperar el título y la audiencia se realizó el 8 de octubre en Lausana, Suiza.

Se espera que el fallo se conozca entre el 18 y el 22 de octubre

El Tribunal de Justicia Deportiva determinará el campeón de la Copa África 2025

En medio de la disputa, Hugo Broos, actual entrenador de Sudáfrica, se manifestó a favor de Marruecos y defendió la aplicación del reglamento. “Si abandonás el campo, está terminado, es el final”, sostuvo el técnico belga, quien también cuestionó el tiempo que tardó la CAF en tomar una decisión. “En mi opinión, el asunto está zanjado y la copa pertenece a Marruecos”, afirmó. Ahora, el TAS tendrá la última palabra sobre una final que sigue generando polémica en el fútbol africano.