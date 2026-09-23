Diego Dabove dejó de ser el entrenador de Tigre. Luego de la derrota 3-2 ante Vélez en Liniers, el técnico se reunió este miércoles con los dirigentes del Matador y presentó su renuncia, poniendo punto final a un ciclo que había comenzado en enero de 2025.

La caída ante el Fortín terminó de marcar el escenario para el entrenador. Tigre sufrió su tercera derrota consecutiva en el Torneo Clausura y la cuarta en las primeras diez fechas, una campaña que lo dejó con 12 puntos y fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

La continuidad de Dabove ya estaba bajo análisis después del irregular comienzo del campeonato. Sin embargo, tras el partido en Liniers, el propio entrenador había defendido el trabajo de su equipo y no había dado señales públicas de una salida inmediata. “Nos matamos trabajando todos los días”, había expresado durante la conferencia posterior al encuentro.

Finalmente, este miércoles llegó la decisión. Dabove se reunió con los dirigentes de Tigre y presentó su renuncia, dejando al conjunto de Victoria sin entrenador en la décima fecha del Clausura.

El ciclo había comenzado en enero de 2025 y se extendió durante 77 partidos, con 29 victorias, 25 empates y 23 derrotas, según los números informados sobre su etapa al frente del primer equipo. En ese período, Tigre tuvo momentos de protagonismo, pero no logró sostener la regularidad necesaria para pelear por los principales objetivos.

La eliminación ante Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana y el irregular recorrido en los torneos locales terminaron de configurar un escenario complicado para el entrenador. En el Apertura, Tigre había quedado afuera de los playoffs y actualmente tampoco se encontraba en puestos de clasificación a las copas internacionales.

Ahora, la dirigencia del Matador deberá definir quién asumirá el cargo para afrontar el tramo decisivo del Clausura. La salida de Dabove abre una nueva etapa en Victoria, con Tigre obligado a reaccionar para volver a meterse en la pelea por la clasificación.