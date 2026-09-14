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En zona de definición

Torneo Clausura 2026: así quedaron la tabla anual y los cruces de playoffs

Con casi toda la fecha 9 disputada, Independiente Rivadavia volvió a comandar la clasificación anual, mientras que River se metió en playoffs. Si la Zona A y B terminaran hoy, se cruzarían Boca y Central en Arroyito.

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Por Juan Sáber

Periodista deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado.
Lunes, 14 de septiembre de 2026 a las 13:50
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Tras ganar en Tucumán, River se metió en zona de playoffs.

El Torneo Clausura 2026 empieza a entrar en su etapa decisiva y, con la fecha 9 ya avanzada, también comienza a tomar forma la pelea por los playoffs y las copas internacionales. Con su victoria en un partido cargado de goles ante Aldosivi, Independiente Rivadavia continúa en lo más alto de la tabla anual, sobrepasando a Argentinos Juniors y con Vélez acechando. Por su parte, hoy Boca está cuarto y quedando fuera de la Libertadores vía clasificación anual, seguidos de Rosario Central y River que completan los principales puestos, en lugares de Copa Sudamericana.

La jornada del domingo dejó movimientos importantes. Central venció 1-0 a Tigre con un gol de Ángel Di María producto de un polémico penal, Argentinos dejó el primer lugar de la tabla anual luego de igualar 1-1 ante Gimnasia (LP). El sábado, River se metió en zona de playoffs con su triunfo ante Atlético Tucumán y se asienta en puestos de copa internacional. Por otra parte, Independiente empató con San Lorenzo en Avellaneda y logró sostenerse en el último puesto que da un boleto a la Sudamericana. 

Independiente Rivadavia es el líder de la tabla anual. (Foto: Los Andes)

Así están los cruces de playoffs

Con las ubicaciones actuales de la Zona A y la Zona B, Vélez, primero de su grupo, enfrentaría a Atlético Tucumán. De ese mismo lado, en estos momentos Rosario Central se mediría con Boca en Arroyito, mientras que Sarmiento jugaría ante Unión y Gimnasia de Mendoza se cruzaría con Belgrano. Del otro lado, Argentinos Juniors estaría chocando con Newell's, mientras que por el momento River sería visitante de Defensa y Justicia en Florencio Varela. En otro duelo atractivo, hoy Independiente se mediría con Gimnasia La Plata e Instituto con Independiente Rivadavia.

Si Central y Boca terminan colocados así, se reeditaría el cruce Di María-Paredes en playoffs. (Foto: Getty)

La tabla anual

Por el momento, Independiente Rivadavia es el que comanda la clasificación de 2026 con 48 puntos y se estaría quedando con el trofeo que se otorga por ser el mejor equipo del año. Lo sigue Argentinos, con 47 y Vélez tiene 45, hasta ahora los tres que van a la Copa Libertadores del año siguiente vía tabla anual. Boca, en cuarto lugar con 44, encabeza a los que entrarían a la Copa Sudamericana (el último puesto es de Independiente) Recordemos que Belgrano, el campeón del Torneo Apertura, es hasta ahora el único confirmado para el torneo continental de 2027. 

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