El ídolo de un país entero dice adiós. Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección Argentina ante Benín en el Monumental, poniéndole fin a una carrera inolvidable donde no solamente se erigió como uno de los principales símbolos de la historia del fútbol argentino por los títulos conquistados, sino que en las más de dos décadas con la celeste y blanca se adueñó de 31 récords, entre los que destacan ser el máximo goleador y el que más partidos disputó con el seleccionado. Una a una, repasamos el legado de Leo en marcas conquisadas.

En sus 21 años, sin duda uno de los récords más significativos para Messi fue transformarse en el máximo goleador de la Selección. El 21 de junio de 2016, en la Copa América de ese año, la Pulga superó a Gabriel Batistuta llegando a los 55 goles con Argentina, gracias al inolvidable tanto de tiro libre en la semifinal ante Estados Unidos. El rosarino superaría además al Bati como máximo goleador argentino en Mundiales en Qatar 2022 cuando marcó de penal en el 3-0 ante Croacia, también en instancia de semifinales.

Otro de los récords significativos fue ser el jugador que más veces vistió la camiseta argentina. Esta marca la alcanzó el 28 de junio de 2021, poco después de cumplir 34 años, ante Bolivia por la fase de grupos de la Copa América 2021, a la postre su tan ansiado primer título con la Albiceleste. Ese día Argentina ganó 4-1 y Leo llegó a las 148 presencias, superando el récord que le pertenecía a Javier Mascherano (147 partidos).

La primera estrella de Messi en la Selección vino tras romper el récord de presencias.

Así fueron cayendo más marcas, algunas curiosas, otras no tanto, pero sin dudas el Mundial 2026 fue un momento especial para un Messi que con 39 años se hizo con siete récords históricos. Durante la Copa del Mundo, la Pulga coleccionó registros, y no solamente con la Albiceleste, de la que se consagró como el jugador con más goles en Mundiales con 21, más asistencias con 12, más partidos con 34, más titularidades y capitanías (26), más goles de afuera del área y más Mundiales disputados, con 6. El rosarino se metió en los libros de la Copa del Mundo por ser el jugador con más partidos seguidos anotando y el jugador más longevo en marcar un hat-trick.

A todo esto, también fue suyo por un tiempito el título de máximo goleador en la historia de los Mundiales, superando ampliamente a Miroslav Klose, que llegaba con 16, durante la fase de grupos. No obstante, en esa pelea terminó siendo superado por Kylian Mbappé. La cosecha mundialista de Messi terminó en 21 y la del francés en 22, contando además con que Kiki jugará al menos una Copa del Mundo más.

La última imagen de Messi en un Mundial 2026 donde se cansó de romper récords.

A pesar de eso y del subcampeonato tras caer ante España en la final, el cierre para Leo en la Selección fue de película incluso sin haberse podido colgar la medalla de campeón del mundo por segunda vez. Su periplo de 21 años representando a Argentina culminará este martes, pero su legado será imborrable y va mucho más allá de los avasalladores números que consiguió, muchos de los que quedarán plasmados en la posteridad.

Todos los récords de Lionel Messi en la Selección Argentina