Lucas Zelarayán viajó a Rosario y tuvo una charla inolvidable con Messi

"El Chino" Lucas Zelarayán viajó desde Córdoba hasta Rosario con una idea fija. Conocer a Lionel Messi y llevarse un recuerdo. Sin embargo, el encuentro terminó siendo mucho más de lo que esperaba. El mediocampista de Belgrano contó que el capitán de la selección argentina lo recibió en su casa, lo invitó a pasar y ambos mantuvieron una extensa charla sobre fútbol. “Yo quería una foto fuera de su casa e irme rápido, pero me hizo pasar a su casa”, recordó durante un stream junto a Davo Xeneize y Gastón Edul.

La anécdota de una figura del fútbol argentino con Messi: “Yo quería una foto y me hizo pasar a su casa”

La reunión se concretó en enero de este año gracias a un kinesiólogo que ambos conocen desde hace tiempo. Zelarayán relató que el profesional le había comentado que Messi lo había visto en algunos de sus partidos, algo que en un primer momento le costó creer. Cuando finalmente recibió el visto bueno para visitarlo durante sus vacaciones, no lo pensó demasiado, tomó su auto y emprendió el viaje desde Córdoba hacia Rosario.

Una vez frente a Messi, la situación tomó otro rumbo. En lugar de limitarse a un saludo y una foto, el ídolo le pidió que pasara y se sentara. La conversación se extendió durante una hora y media o dos horas, principalmente alrededor del fútbol. Además, Zelarayán descubrió que Messi estaba al tanto de su presente y había seguido varios encuentros de Belgrano.

La historia tuvo una continuación particular meses después. Según le contó el kinesiólogo, Messi había considerado que aquella foto junto a Zelarayán le había dado suerte, ya que seis meses después el jugador se consagró campeón ante River. El futbolista cordobés recordó incluso que el capitán argentino le había hecho llegar sus felicitaciones tras aquel logro.