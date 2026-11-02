Llegando al final de la fase regular, Inter Miami empata sin goles con New England Revolution en el Gillette Stadium por la fecha 33 de la Major League Soccer. Con Lionel Messi nuevamente en el once, Las Garzas buscarán volver al triunfo para recuperar el segundo lugar en la Conferencia Este, perdido justamente a manos de los Revs después de empatar ante FC Cincinnati en la semana. El encuentro es transmisión de Apple TV.

Formaciones

New England Revolution: Matt Turner; Ilay Feingold, Ethan Kohler, Joshua Wynder, Willian Sands; Brooklyn Raines, Matt Polster;Peyton Miller, Carles Gil, Daniel Gazdag; Dor Turgeman. DT: Marko Mitrovic.

Inter Miami: Dayne St. Clair; Ian Fray, Casemiro, Micael, Gonzalo Luján; Rodrigo De Paul, Yannick Bright, Telasco Segovia; Lionel Messi, Riquelme Filippi y Germán Berterame. DT: Cristian González.

TV: Apple TV.

Estadio: Gillette Stadium.

El partido es fundamental para la pelea por el segundo lugar de la Conferencia Este. El Nashville SC es primero y logró el Supporters' Shield hace dos jornadas, por lo que Inter Miami y New England se juegan un mano a mano por la segunda colocación. Los Revs marchan escoltas con 58 puntos, mientras que Las Garzas quedaron terceros con 56 después de empatar 2-2 en el Nu Stadium ante Cinncinati. El equipo que dirige Cristian "Kily" González tiene asegurada su clasificación a los playoffs de la MLS, pero la segunda colocación le asegura, además de la localía, un rival más accesible en la primera ronda.

En cuanto a los argentinos, nuevamente Rodrigo De Paul acompañará a Messi en el once titular. Lo mismo harán Gonzalo Luján y al argentino naturalizado mexicano, Germán Berterame. Del otro lado, el New England tendrá como suplente a Luca Langoni, delantero ex Boca que lleva 3 tantos y 7 asistencias en la MLS.