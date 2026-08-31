El presidente Javier Milei encabezó este lunes la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) en Buenos Aires y lanzó una propuesta que no pasó desapercibida: que la Argentina vuelva a ser sede de la Fórmula 1 y del Rally Mundial. “La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario”, afirmó el mandatario ante los dirigentes de los clubes miembros de la organización y su presidente, Mohammed Ben Sulayem.

El discurso de Milei tuvo como telón de fondo un hito: el país recibió el Congreso Americano de la FIA por primera vez en quince años, un acontecimiento que el presidente enmarcó como un reconocimiento internacional a la transformación que atraviesa el país. “Es la demostración de que Argentina está volviendo a inspirar confianza y de que este es otra vez un país serio donde vale la pena invertir tiempo, prestigio y capital”, señaló.

El pasaje más aplaudido del discurso llegó cuando Milei evocó la historia del automovilismo argentino y ató el presente al futuro. Recordó que durante tres épocas —los años cincuenta, setenta y noventa— la Fórmula 1 corrió en el autódromo Óscar y Juan Gálvez con las tribunas colmadas, y que la última vez fue en 1998, hace ya 28 años. “En todo ese tiempo la pasión de los argentinos por las carreras nunca se apagó. Nunca dejamos de amar este deporte”, sostuvo.

Desde ese punto, lanzó su convocatoria: “Me animo a invitarlos a soñar conmigo”, y enumeró los argumentos a favor del regreso: tradición, pilotos de proyección internacional y, según su visión, seriedad institucional recuperada. El cierre fue directo y con nombre propio: “Queremos ver a Colapinto en el país”, en referencia al piloto Franco Colapinto, a quien antes del discurso había citado como una de las grandes promesas del automovilismo argentino actual.

Milei también destacó el rol histórico del Automóvil Club Argentino (ACA), fundado en 1904 por veinte pioneros, y trazó un paralelo con su modelo de gestión: “Lo que hizo esta institución en sus primeras décadas es un caso de manual de algo que en este país solemos olvidar: que el privado, cuando se organiza, resuelve por su cuenta lo que el Estado no puede resolver o resuelve ineficientemente”. El ACA pasó de 20 socios en sus inicios a más de 300.000 en la actualidad.

La actividad contó con la presencia de Ben Sulayem, quien según Milei visitó el país por primera vez en su carácter de presidente de la FIA, aunque ya lo había hecho en dos oportunidades anteriores como piloto de rally.