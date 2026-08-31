Mediante un comunicado, se dio a conocer el nacimiento de Unión Bahía, la fusión entre los clubes 9 de Julio y Bahiense del Norte para afrontar en forma conjunta la Liga Nacional de Básquetbol Femenina, categoría a la que clasificó el albiazul.

El equipo bonaerense será rival aparentemente de Independiente y El Biguá de Neuquén capital que representará a la región del alto valle en la edición 2026/2027 de la competencia, ya que en una hipotética zonas los tres equipos compartirían grupo.

El comunicado dice que "los clubes 9 de Julio y Bahiense del Norte queremos comunicar una decisión histórica para nuestro básquet: la unión de ambas instituciones para afrontar, de manera conjunta, el desafío de competir en la Liga Nacional de Básquet Femenina, el máximo nivel nacional de la disciplina".

Luego indicó que "este proyecto nace con una idea clara: representar a Bahía Blanca como ciudad, uniendo fuerzas, talento, historia y trabajo para llevar a la Capital del Básquet al lugar que merece dentro del básquet femenino argentino. Por eso, ambas instituciones decidimos dar un paso más y presentar este proyecto bajo un nuevo nombre: Unión Bahía".

Más adelante agregó "más que una fusión entre dos clubes, buscamos unir jugadoras, cuerpos técnicos, dirigentes y colaboradores con un objetivo común: que Bahía Blanca vuelva a sentirse representada en el máximo nivel nacional. Creemos que este proyecto representa una oportunidad para potenciar el básquet femenino de nuestra ciudad, generar nuevas oportunidades para nuestras jugadoras y construir una propuesta que trascienda a cada club para abrazar a toda Bahía Blanca"

Finalmente expresaron que "9 de Julio y Bahiense del Norte se unen para representar a todos. Nace Unión Bahía. Bahía Blanca. Capital del Básquet. Ahora también en el máximo nivel del básquet femenino nacional".