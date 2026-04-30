De las atajadas imposibles a la pantalla grande. Emiliano Martínez, uno de los grandes héroes de la Selección argentina, tendrá su propia película y promete emocionar tanto como sus intervenciones bajo los tres palos. El film, titulado “El pibe que ataja el tiempo”, se estrenará el próximo 28 de mayo en Netflix.

La producción propone una narrativa original que combina animación, basada en las ilustraciones de Ricardo Liniers, con material de archivo personal y entrevistas íntimas. El objetivo: reconstruir el camino del Dibu desde sus inicios en Mar del Plata hasta convertirse en figura clave del fútbol mundial.

El proyecto está inspirado en un cuento de Hernán Casciari y dirigido por Gustavo Cova. A lo largo del relato, se muestra a un niño soñador que descubre que puede detener el tiempo, mientras una pelota, con la voz de Agustín Aristarán, lo guía y le recuerda los desafíos que debe superar. Una metáfora potente que atraviesa toda la historia del arquero.

Además, el documental contará con la participación de figuras clave en su carrera, como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel Santoro, junto a familiares y amigos que aportan una mirada más íntima sobre su recorrido.

Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de PEGSA, encabezada por Agustín Pichot, y apuesta a mostrar no solo al arquero campeón del mundo, sino también al chico que luchó contra todo para llegar a la cima.