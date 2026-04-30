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Del arco al cine

Del Mundial a la pantalla: el Dibu Martínez tendrá su propia película en Netflix

El arquero campeón del mundo será protagonista de un film que mezcla animación, archivo y testimonios exclusivos para contar su historia desde Mar del Plata hasta la gloria.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 30 de abril de 2026 a las 15:05
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Emiliano Martínez salta a la pantalla con una película que repasa su camino a la gloria con animación y testimonios exclusivos.

De las atajadas imposibles a la pantalla grande. Emiliano Martínez, uno de los grandes héroes de la Selección argentina, tendrá su propia película y promete emocionar tanto como sus intervenciones bajo los tres palos. El film, titulado “El pibe que ataja el tiempo”, se estrenará el próximo 28 de mayo en Netflix.

La producción propone una narrativa original que combina animación, basada en las ilustraciones de Ricardo Liniers, con material de archivo personal y entrevistas íntimas. El objetivo: reconstruir el camino del Dibu desde sus inicios en Mar del Plata hasta convertirse en figura clave del fútbol mundial.

El proyecto está inspirado en un cuento de Hernán Casciari y dirigido por Gustavo Cova. A lo largo del relato, se muestra a un niño soñador que descubre que puede detener el tiempo, mientras una pelota, con la voz de Agustín Aristarán, lo guía y le recuerda los desafíos que debe superar. Una metáfora potente que atraviesa toda la historia del arquero.

Además, el documental contará con la participación de figuras clave en su carrera, como Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel Santoro, junto a familiares y amigos que aportan una mirada más íntima sobre su recorrido.

Rodada entre Argentina e Inglaterra durante 2025, la película es una producción de PEGSA, encabezada por Agustín Pichot, y apuesta a mostrar no solo al arquero campeón del mundo, sino también al chico que luchó contra todo para llegar a la cima.

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