Emiliano “Dibu” Martínez volvió a escribir su nombre en la historia del Aston Villa. El arquero de la Selección Argentina alcanzó los 250 partidos oficiales con la camiseta del conjunto de Birmingham, en la caída por 1-0 ante Fulham por una nueva jornada de la Premier League. Una marca que lo posiciona entre los grandes referentes modernos del club.

Más allá del resultado adverso en Craven Cottage, el marplatense tuvo una actuación sólida y volvió a responder en momentos clave, sosteniendo al equipo cuando el desarrollo se complicaba. Sin embargo, ni sus intervenciones alcanzaron para evitar la derrota que dejó a los Villanos sin poder asegurar su clasificación a la próxima Champions League.

Desde su llegada en 2020, Martínez se transformó en una pieza indispensable dentro del esquema del equipo inglés. Con 78 vallas invictas en 250 presentaciones, su impacto fue inmediato y sostenido en el tiempo, convirtiéndose en uno de los pilares del crecimiento reciente del club.

El único gol del partido llegó tras una jugada en la que el Dibu respondió primero con una gran atajada, pero el rebote le quedó servido a Ryan Sessegnon, que no perdonó. A partir de allí, Aston Villa intentó reaccionar, pero le faltó precisión en los metros finales para torcer la historia.

A pesar del traspié, el equipo dirigido por Unai Emery se mantiene en la pelea en la parte alta de la tabla y sigue dependiendo de sí mismo para meterse en la próxima edición de la Champions. El camino no será sencillo, pero con Martínez bajo los tres palos, la ilusión sigue intacta.

En una jornada con sabor agridulce, el resultado pasó a un segundo plano: el Dibu alcanzó una cifra que confirma su peso específico en el club y reafirma su lugar como uno de los grandes arqueros de la historia reciente del Aston Villa.