Después del anuncio de Lionel Messi de su retiro definitivo de la Selección Argentina, noticia que sacude tremendamente al mundo del fútbol, empezaron a llegar las repercusiones del caso. Al '10' le llovieron mensajes de admiración y agradecimiento en las redes sociales y muchos de los saludos vinieron de sus compañeros de la Albiceleste. Además, la Asociación del Fútbol Argentino y otras figuras importantes del deporte le hicieron llegar al rosarino su muestra de afecto.

“Me vacié, ya no tengo más para dar”, fue una de las frases más contundentes del anuncio de Messi de su alejamiento definitivo de la Selección Argentina tras 21 años de trayectoria en la Mayor, expresado en su cuenta de Instagram. Desde ahí, varios integrantes de seleccionado le comentaron el posteo y otros lo citaron para, desde sus cuentas, expresarle al rosarino de 39 años su cariño y agradecimiento.

El primero de los integrantes de la Scaloneta en expresarse fue Rodrigo De Paul, uno de sus principales laderos en el plantel. "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador (...) Solo gracias, el mas grande de toda la historia, por hacernos tan pero tan felices", expresó el volante, que también lo acompaña en Inter Miami. "No te imaginas cuantas sonrisas sacaste. Sos eterno", concluyó RDP.

Otro de los que le dejó su mensaje fue Ángel Di María, compañero de Leo durante casi todo su camino en el seleccionado. "Vamos a estarte agradecidos toda la vida por ser argentino, por haber llevado a la Argentina a lo alto del mundo", escribió en su perfil el jugador de Rosario Central, que resaltó también la elección de la Pulga de vestir la camiseta celeste y blanca pudiendo haber jugado para España: "Por haber elegido ser argentino cuando tranquilamente podías haber elegido otra cosa. Gracias capitán. Gracias por todo. El mejor de la historia".

Uno de los mensajes más sentidos fue el de Enzo Fernández, que le dedicó un posteo con fotos de ellos juntos y se refirió a aquella carta viral que le hizo cuando Messi decidió alejarse de Argentina tras perder la final de la Copa América 2016. "Yo era un pibe y hacía cuentas con tu edad y la mía para ver si algún día llegaba a jugar con vos. Por suerte volviste. Y la vida terminó siendo mucho más linda de lo que ese pibe podía imaginar", expresó el volante del Chelsea.





Enzo añadió todo lo que significaron para él los años al lado de Messi, expresándole su agradecimiento por la relación que tienen hoy. "No solo llegué a jugar con vos. Compartimos concentraciones, vestuario, charlas, abrazos, momentos difíciles, momentos increíbles y terminamos siendo campeones del mundo juntos. Yo venía con la ilusión de compartir cancha con mi ídolo y me encontré con una persona que desde el primer momento me hizo sentir uno más. Siempre tuviste una palabra, un consejo, un abrazo o simplemente la forma de hacerme sentir tranquilo cuando lo necesitaba. Eso no me lo voy a olvidar nunca", expresó Fernández.

Además, otros que han compartido camino en Argentina con el astro rosarino como Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso, entre otros, se sumaron a los agradecimientos por los momentos compartidos junto a la Pulga vistiendo la celeste y blanca. Cerrando esa parte de los saludos, no podía faltar el reconocimiento la cuenta de la Selección: "Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días".

Los clubes, la FIFA y la UEFA se sumaron

La despedida de Messi del seleccionado argentino tampoco pasó desapercibida para las instituciones. Gianni Infantino, mandamás de FIFA, le dedicó unas palabras a Leo: "Felicidades por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte", le dijo al rosarino de 39 años a través de redes sociales. Además, desde la cuenta de FIFA subieron los 21 goles de Lionel en Mundiales.

Por otro lado, UEFA y Conmebol también se hicieron eco de la noticia y le dedicaron un respetuoso saludo en redes sociales. Ya en el plano nacional, la gran mayoría de los equipos del fútbol argentino hizo lo propio, gesto al que también se sumó la Confederación Argentina de Básquetbol, que rindió homenaje a Messi con un video de los integrantes de la Generación Dorada hablando de su admiración por él.