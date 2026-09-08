Las Murciélagas volvieron a hacer historia. La Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas derrotó 1-0 a Brasil en la final disputada este martes en San Pablo y se consagró campeona de América por primera vez, en una jornada inolvidable para el deporte argentino.

El conjunto nacional afrontó una final cargada de emoción ante el seleccionado local y encontró en Gracia Sosa a la protagonista de la tarde. La futbolista apareció en el momento decisivo y, con un gran remate, marcó el único gol del encuentro que terminó dándole a Argentina el título continental.

Fue suficiente. Las Murciélagas resistieron ante Brasil, sostuvieron la ventaja y terminaron levantando un trofeo que quedará marcado como el primero de la historia en la disciplina.

Un nuevo capítulo para una selección histórica

La conquista en San Pablo no llegó de manera aislada. Las Murciélagas ya habían construido un camino de enorme relevancia internacional y cuentan con dos títulos mundiales en su palmarés.

Ahora sumaron una corona que todavía no tenían: la Copa América. Y lo hicieron nada menos que ante Brasil, en territorio brasileño y en una final que terminó con festejo argentino.

El 1-0 de Gracia Sosa fue mucho más que un gol. Fue el tanto que abrió una nueva página para una selección que continúa ampliando su historia y que volvió a demostrar que está entre las grandes protagonistas del fútbol para ciegas.

Las campeonas

El plantel argentino estuvo integrado por Micaela Segovia y Ludmila Bianchi, las arqueras, mientras que las jugadoras fueron Florencia Rodas, Elena Quinteros, Yohana Aguilar, Micaela Ortíz, Gracia Sosa, Florencia Massenzana, Agustina Medina Páez y Guillermina Corrales.

El equipo estuvo dirigido por Gonzalo Abbas Hachaché, acompañado por Santiago Jugo como guía, Sofía Sosa en la preparación física, Julieta Martín como asistente técnica y Luz Morales en el acompañamiento psicológico.

Con el pitazo final llegó el desahogo. Argentina había vencido a Brasil, había conquistado el continente y, sobre todo, había conseguido algo que nadie podrá quitarle: ser la primera Selección Argentina femenina de fútbol para ciegas en levantar la Copa América.

Las Murciélagas ya tenían un lugar en la historia. Ahora también tienen una corona continental.