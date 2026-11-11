El fútbol argentino está de luto. Carlos Alberto Babington, histórico exfutbolista, entrenador y dirigente, falleció este miércoles 11 de noviembre de 2026, a los 77 años. El recordado «Inglés» fue uno de los grandes símbolos de Huracán y una de las figuras del equipo que conquistó el Torneo Metropolitano de 1973, bajo la conducción de César Luis Menotti.

La noticia generó una profunda conmoción, especialmente en Parque Patricios, donde Babington construyó gran parte de su historia deportiva. Según las primeras informaciones, habría fallecido mientras dormía en su domicilio.

Nacido en Buenos Aires el 20 de septiembre de 1949, se destacó como mediocampista ofensivo por su calidad técnica, visión de juego y capacidad creativa. Fue una de las piezas fundamentales de aquel Huracán de 1973 que quedó en la memoria del fútbol nacional, compartiendo equipo con figuras como René Houseman, Miguel Brindisi, Omar Larrosa y Roque Avallay.

Babington fue una de las figuras del huracán campeón del 73 con Menotti como DT

Su talento también lo llevó a vestir la camiseta de la Selección argentina. Disputó 13 encuentros internacionales y formó parte del plantel que participó del Mundial de Alemania 1974, donde jugó cinco partidos.

El "Inglés" tuvo una vida ligada a Huracán, después de su retiro, inició una extensa carrera como entrenador y volvió a conducir al equipo de Parque Patricios, con el que consiguió dos ascensos a Primera División: en las temporadas 1989/90 y 1999/2000. También tuvo pasos por Platense, Banfield, Racing, River Plate, Chacarita Juniors y el fútbol mexicano.

Fue jugador, DT y presidente de Huracán

En 2006 asumió la presidencia de Huracán y, durante su gestión, el club consiguió regresar a Primera División en 2007. Permaneció en el cargo hasta 2011, en una etapa que también estuvo atravesada por cuestionamientos y diferencias con parte de la institución y sus hinchas. Su recorrido por Huracán, desde el campo de juego hasta el banco de suplentes y la presidencia, lo convirtió en uno de los personajes más representativos de la historia del club.

Con su partida, el fútbol argentino pierde a uno de los protagonistas de una generación inolvidable, aquella que dejó una marca imborrable en la década del setenta y que tuvo en el Huracán de Menotti a uno de sus máximos exponentes.

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