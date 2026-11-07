El jugador de Huracán Santiago Luján contó cómo atraviesa su lucha contra un cáncer

El futbolista de Huracán de Parque Patricios Santiago Luján reveló que afronta un tratamiento contra un cáncer que le diagnosticaron hace un tiempo y conomocionó a los hinchas del Globo. El volante de 24 años tiene contrato hasta diciembre, pero la Comisión Directiva ya le comunicó que se lo renovarán para acompañarlo en este duro proceso.

En una nota que brindó en Globo Noticias, el oriundo de Merlo explicó que "arranqué el 2026 de una manera la cual no esperaba y no me imaginé. Cuando me diagnosticaron el cáncer se hizo todo muy cuesta abajo, pero ya a esta altura del año llevo todo más encaminado y mentalmente estoy muy bien".

Luján explicó que la enfermedad apareció después de haber estado a préstamo en Mitre de Santiago del Estero, donde anotó dos goles en 18 encuentros en la Primera Nacional.

"Empecé a sentir una presión en el cuello. Fui a hacerme un chequeo médico particular y cuando me dieron el resultado me dejaron internado para hacerme más estudios específicos porque me dijeron que podía ser un tumor lo que tenía. Me quedé 7 días internado. Me hicieron una biopsia de un ganglio del cuello a la cual evaluaron y me dijeron que tenía un linfoma", aseveró el jugador.

El futbolista de 24 años se formó en el Globo y debutó en febrero de 2023 en un partido ante Barracas Central. En total disputó 12 encuentros con esa camiseta y marcó un gol ante Guaraní de Paraguay en la victoria por 4 a 1 en la Copa Sudamericana de esa temporada.

A su vez, el extremo detalló cómo continúa su tratamiento: "La verdad que la llevo muy bien, ya tengo otra mentalidad. Las quimios hicieron su parte. Acá mi familia se asombraba por cómo yo llevaba todo de buena manera y de lo bien que estaba tanto mental como físicamente. En ese momento tenía varias propuestas pero dado a la enfermedad no se pudo concretar ninguna. En lo futbolístico me dolía muchísimo porque amo jugar al fútbol y mi vida se basaba en el fútbol".

Además del préstamo en Mitre de Santiago del Estero, el pibe del conjunto de Parque Patricios tuvo un préstamo en Aldosivi de Mar del Plata en 2024, con el que consiguió ascender a la Liga Profesional. En el Tiburón anotó dos tantos en 25 presentaciones.

"Ya hace un año que estoy sin poder jugar y pasé de estar 24/7 dentro de una cancha a estar prácticamente todos los días yendo a un hospital", reveló Luján y agregó que "pero bueno, es una batalla que cada vez queda menos por ganar. Mi cabeza hoy está en curarme y después volver a hacer lo que me gusta que es jugar al fútbol, pero hoy la prioridad la tiene mi salud".

Luján detalló que le quedan cinco meses más de tratamiento y que sería "hermoso volver a jugar en Huracán". También expresó: que "creo que nadie sabía de lo que me pasó más que nada porque solo lo hablé con médicos y directivos. Al hincha quiero decirle que estoy muy bien, con muchas ganas de volver".

Por último, el futbolista recordó que cuando recibió el diagnóstico se le vino el mundo abajo y lo primero en lo que pensó fue en su hija y le agradeció a la dirigencia del Globo. "Desde la Comisión Directiva se portaron muy bien, tanto Abel Poza como todos los directivos se pusieron en contacto desde el primer momento en que supieron el tema de mi salud. Junto al doctor Fernando Locaso me ayudaron un montón y me facilitaron un montón de cosas. Eso la verdad que habla muy bien del club y de ellos. Yo estoy muy agradecido con todos".