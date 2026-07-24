El fútbol del ascenso argentino y de la región recibió en las últimas horas una infausta noticia. Ceferino Tomás Abel Díaz, falleció en las últimas horas de este jueves a los 53 años. La noticia generó conmoción entre los hinchas de Cipolletti, Olimpo de Bahía Blanca y Quilmes quienes siguieron de cerca su extensa trayectoria.

El fornido volante, dejó un gran recuerdo en la zona con su paso por el club Cipolletti. En el Albinegro integró uno de los mejores equipos de la historia de dirigido por Osvaldo Darío Tempesta y luego por Ángel Celoria, siendo protagonista hasta la etapa final de la temporada 1998/99 de la Primera B Nacional, equipo que integraban, Marcelo Arturo Yorno, Wálter Chazarreta, Leonardo Viana Beledo, Gabriel Medina, Leonardo Squadrone, Daniel Mozas, Aníbal Iachetti, Sergio De Bonis, Lorenzo Frutos, Ramón Silverio Penayo, el paraguayo Arsenio "Chiquito" Benítez, Rodrigo San Martín, Juan Desiderio Parra, Jose Rickemberg, Juan Sánchez, entre otros.

Esa temporada, la única que jugó en el alto valle, jugó 33 partidos y marcó 5 goles. Volante central con juego, marca, buen manejo de pelota, con llegada al área rival. Pero está demostrado que en el fútbol, muchas veces, no importa el tiempo en un club. El hincha valora y registra otras cuestiones, tal el caso de Díaz.

Había nacido el 2 de septiembre de 1972 en Juan Nepomuceno Fernández, un paraje ubicado en el partido de Necochea, en la provincia de Buenos Aires. En su extensa trayectoria se registran pasos por Estación Quequén de Necochea (1995-1996), Almirante Brown de Arrecifes (1996-1997 / 1997-1998), Cipolletti (1998-1999), Quilmes (1999-2001 / 2000 / 2001), Olimpo de Bahía Blanca (2001), Argentinos Juniors (2002-2003 / 2003), Unión de Santa Fe (2003-2004) y Guillermo Brown (2004-2006). También tuvo pasos por el exterior pasando por Ecuador en Deportivo Quito (2002). Su debut fue en 1995 con Estacion Quequen de Necochea. Su último club fue Guillermo Brown, a nivel profesional.

En las ligas argentinas disputó 275 partidos y convirtió 22 goles en . En el extranjero disputó 10 partidos y no convirtió goles.

El exvolante quedó en la memoria de los hinchas de Olimpo de Bahía Blanca, por su protagonismo en la campaña que llevó al club a la Primera División por primera vez, integrando el equipo conducido por Gustavo Alfaro que el 27 de diciembre de 2001 goleó 4 a 0 a Instituto en la definición por el ascenso, tarde en la que convirtió dos tantos y fue una de las grandes figuras de una jornada histórica.

Su último partido lo disputó en 2007, jugando para Defensores de Juan N. Fernández, el club donde había iniciado su historia, y eligió despedirse del fútbol en su lugar de origen.

Tras conocerse el fallecimiento, diferentes instituciones del sur bonaerense manifestaron su dolor y enviaron mensajes de despedida.