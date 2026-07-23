Un deportista adaptado de Neuquén realiza una recaudación de fondos para poder costear su próxima gira por Francia, donde participará de torneos de pádel adaptado representando tanto a su provincia como a Argentina.

Franco Herrera, jugador de Padel en silla de ruedas, está juntando fondos para poder viajar. El paradeportista ha participado de torneos domésticos e internacionales, donde ha dejado al país en lo más alto con grandes resultados.

Actualmente, tras competir en la provincia de Buenos Aires y llegar hasta la final, consagrándose como mejor dupla del torneo junto a su compañero de pádel, ha sido invitado a dos torneos en Francia en septiembre de este año.

Cómo es la recaudación que impulsa

Para poder asistir y costear tanto vuelos como estadía, inscripciones y comidas, Franco encabeza una recaudación con una consigna sencilla: que 1000 personas aporten $2000. En diálogo con Mejor Informado, comentó que a 16 horas de comenzar la campaña ya se han sumado 200 personas.

Con esta mínima donación, que para muchas personas es casi insignificante, Franco cumpliría el sueño de viajar a Europa y ser digno representante no solo de Argentina sino también de Neuquén.

Los aportes se pueden realizar al alias: francomundial.n

Se puede donar tanto los dos mil pesos como propone el deportista o un monto mayor o menor, ya que cada aporte ayuda. La urgencia del deportista es bastante ya que necesita completar el pago en las próximas semanas o sino se queda sin el lugar.

La trayectoria profesional del vecino

El deportista comenzó con el deporte adaptado en 2007, luego de que le amputaran el miembro inferior izquierdo y se adentre en distintas disciplinas. "Busqué en el basquet en silla de ruedas y en mi familia el apoyo para seguir la cotidianidad y mejorar mi calidad de vida", relata.

Actualmente juega para Cripal de Río Negro, en 1ra División de la Federación de Basquet en Silla, además desde 2017 practica padel en silla.

En 2025 se consagró TriCampeon Argentino y Finalista del Master de Padel, también Campeón Argentino de Badminton en silla, SubCampeón Argentino de Basquet en Silla , 4to puesto en el Nacional de Handball en Silla y multicampeon de corridas en ruta en silla.

Además es parte de la Seleccion Argentina de Padel en Silla y se prepara para el Mundial 2027, en España.