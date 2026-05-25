La Selección de Colombia ya tiene a sus elegidos para afrontar el Mundial 2026. Néstor Lorenzo confirmó la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán al conjunto cafetero en la gran cita que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, con varias caras conocidas del fútbol argentino y una ausencia que rápidamente generó repercusión: Sebastián Villa no estará en la Copa del Mundo.

El extremo de Independiente Rivadavia había sorprendido al aparecer en la prelista ampliada de 55 futbolistas, especialmente porque no vestía la camiseta colombiana desde hacía siete años y porque su nombre continúa envuelto en polémicas judiciales tras la condena por violencia de género. Finalmente, el entrenador argentino decidió dejarlo afuera del plantel definitivo y apostar por otras variantes ofensivas.

En cambio, sí habrá una fuerte presencia de jugadores que actualmente militan en el fútbol argentino. Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, ambos de River, aparecen entre los convocados, al igual que Jaminton Campaz, una de las figuras de Rosario Central. También fueron citados Santiago Arias, hoy en Independiente, y Álvaro Montero, arquero de Vélez.

La otra cara de la moneda la vivieron Jhohan Romaña y Edwuin Cetré, quienes habían sido incluidos en la prelista inicial pero quedaron descartados en el último corte realizado por Lorenzo.

Más allá de las sorpresas, Colombia llevará a varias de sus máximas figuras. Luis Díaz será una de las grandes cartas ofensivas del equipo, acompañado por James Rodríguez, que logró dejar atrás un susto físico sufrido en el amistoso frente a Francia y llegará en condiciones para liderar futbolísticamente al seleccionado cafetero.

También aparecen nombres de peso como Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Jefferson Lerma y Richard Ríos, en una selección que buscará volver a ser protagonista en una Copa del Mundo después de varias temporadas de altibajos.

Entre los convocados también sobresalen viejos conocidos del fútbol sudamericano como Jorge Carrascal y Juan Camilo Portilla, quienes continúan siendo piezas importantes dentro de la estructura del entrenador argentino.

Colombia integrará el Grupo L y debutará el próximo 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México. Luego continuará su camino con la ilusión de meterse entre las selecciones que peleen por avanzar a las fases decisivas del certamen.

Lista de convocados de Colombia para el Mundial 2026

Arqueros: Camilo Vargas, David Ospina y Álvaro Montero.

Defensores: Daniel Muñoz, Santiago Arias, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Willer Ditta, Yohan Mojica y Déiver Machado.

Mediocampistas: Richard Ríos, Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Kevin Castaño, Jhon Arias, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal y Juan Camilo Portilla.

Delanteros: Luis Díaz, Luis Suárez, Carlos Gómez, Jaminton Campaz, Jhon Córdoba y Juan Camilo Hernández.