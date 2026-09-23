El neuquino Facundo Adrián Chávez consiguió la segunda medalla de oro para Neuquén en la modalidad de los esports, las competencias de video juegos, que por primera vez los juegos electrónicos cuentan con reconocimiento olímpico y en ese marco se presentaron en la edición de los XIII Juegos Suramericanos que se están disputando en la provincia de Santa Fe con ejes en esa ciudad, Rosario y Rafaela, como principales sedes.

Y allí el neuquino hizo historia quedándose por primera vez con una medalla de oro en esta modalidad. Ya que se impuso, en esta oportunidad, en Valorant, que es un juego de disparos táctico en equipo para computadora y consolas, desarrollado y publicado por Riot Games.

Chávez terminó invicto la fase de clasificación superó 2 a 1 a Colombia en semifinales y por el mismo marcador a Chile (13-11, 9-11 y 13-11) representado por Gabriel Villanueva.

La competencia se realizó en el L2 Arena del Patio de la Madera, donde Chávez, de 29 años, se mostró feliz por la conquista porque “siempre es honor representar al país y llevar la bandera de Neuquén a lo más alto”.

Facundo Chávez logra oro en esports en Juegos Suramericanos

El mundo del deporte, cada vez más globalizado, desplaza su atención no solo a las pistas o recintos deportivos, sino también a las computadoras y juegos electrónicos, donde nuevas ofertas capturan la atención de aficionados en todo el planeta. En este contexto captaron de las organizaciones deportivas que le otorgaron a sus protagonistas el estatus de atletas profesionales, sumándolos a sus programas de competición.

“Este es el triunfo más importante que conseguí en mi carrera porque es la primera vez que el Comité Olímpico Argentino nos reconoce como atletas y la base para las nuevas generaciones” comentó Chávez.

Con un eufórico “Neuquén, tierra de campeones”, el neuquino celebró la conquista y pidió que “todos se sientan partícipe del logro ya que es una buena oportunidad para despertar a mucha gente que no está viendo a nuestra disciplina como un deporte”, al tiempo que les pidió a “todos aquellos jóvenes a los que les gusta este mundo” que entiendan “que aquí tienen una gran oportunidad para desarrollarse y crecer día a día”, concluyó.