Los neuquinos Esteban Silva y Wanda Arca iniciaron su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 En el Hipódromo Óvalo de Rosario, los representantes regionales compitieron en la categoría masculina y femenina en la modalidad recurvo, respectivamente, y por equipos.

En el primer día de competencia, cada participante disparó 72 dísparos a una distancia de 70 metros. En individual masculino, la prueba contó con un total de 31 participantes y oriundo de Plottier, Esteban Silva finalizó en la octava posición posición con 642 puntos. Participará en los 16avos de final el jueves a las 15.15 ante el peruano Diego Fernández, que terminó en el 25° lugar.

En tanto, en la categoría equipo masculino, Silva junto a Damián Jajarabilla y Matías Noriega finalizaron en la quinta posición de 9 países en total. Por los cuartos de final se enfrentarán este miércoles desde las 9.45 a Venezuela.

Silva y Arca avanzan en tiro con arca

La otra representante de Neuquén, Wanda Arca fue una de las 25 participantes del individual femenino. La arquera de 35 años culminó decimoquinta (15°) con un total de 522 y se medirá el jueves desde las 9.15 ante la también argentina María Giudice, que fue decimooctava (18°).

Por equipos junto a Giudice y Alma Pueyo posicionaron a Argentina en la cuarta colocación. En cuartos de final tendrán un duro duelo mañana miércoles a las 9.45 contra Panamá, que terminó cuarto (4°).