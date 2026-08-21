La espera comenzó a entrar en la recta final. A menos de un mes para la serie entre Argentina y Turquía por los play-offs de la Copa Davis, ya se conocieron los detalles de la cancha que se construirá en Neuquén y que albergará uno de los eventos deportivos más importantes de la historia de la provincia.

Los próximos 19 y 20 de septiembre, el estadio Ruca Che será escenario de una cita histórica para el tenis nacional. Por primera vez, la Selección Argentina disputará una serie oficial de Copa Davis en la Patagonia, una apuesta fuerte de la Asociación Argentina de Tenis que promete movilizar a miles de fanáticos de toda la región.

Pero más allá de la expectativa por los nombres que integrarán el equipo de Javier Frana, una de las grandes incógnitas pasaba por la superficie de juego. Finalmente, la AAT confirmó que la serie se disputará sobre una cancha rápida especialmente diseñada para la ocasión.

La decisión no fue casual. Tras varias reuniones entre el capitán argentino y los posibles integrantes del equipo, se concluyó que la mejor alternativa era mantener las condiciones que predominan actualmente en el circuito profesional.

La mayoría de los torneos que disputan los tenistas argentinos en esta etapa del calendario se desarrollan sobre superficies duras y, además, luego de la serie ante Turquía el circuito continuará su gira por Asia con competencias de características similares. De esta manera, los jugadores evitarán una adaptación innecesaria.

Un proyecto pensado para potenciar a Argentina

La construcción estará supervisada por Eddie Fiumara, gerente deportivo de la Asociación Argentina de Tenis, quien desde hace años se encarga de coordinar todos los aspectos vinculados a las superficies en las series de Copa Davis que Argentina juega como local.

El objetivo será lograr una cancha rápida, moderna y competitiva, que se adapte a las necesidades del equipo argentino y que, al mismo tiempo, garantice las mejores condiciones para el espectáculo.

La superficie será construida por una empresa española, aunque diferente a la que estuvo a cargo de la recordada cancha de Mar del Plata en 2008, cuando Argentina disputó la final frente a España.

Aquella experiencia quedó marcada por las dificultades para encontrar la velocidad ideal de la pista y por las diferencias de criterio respecto de las condiciones de juego. Esta vez, la AAT trabajó con mayor anticipación para evitar cualquier inconveniente.

Un hecho histórico para Neuquén

La serie frente a Turquía también marcará la quinta ocasión en que Argentina juegue una serie de Copa Davis como local en un estadio cubierto.

La primera fue la histórica final de Mar del Plata en 2008. Luego llegaron las presentaciones en Tecnópolis y las dos series disputadas en el estadio Aldo Cantoni de San Juan.

Sin embargo, ninguna de esas experiencias tuvo el valor simbólico que tendrá la de Neuquén, donde por primera vez la Copa Davis desembarcará en la Patagonia.

El Ruca Che ya comenzó a prepararse para transformarse en una auténtica arena de tenis de nivel internacional. En pocos días comenzará el montaje de la estructura y de la cancha que recibirá a miles de espectadores.

Mientras la cuenta regresiva avanza, la ilusión también crece. Argentina buscará aprovechar la localía, una superficie diseñada a medida y el aliento del público neuquino para superar a Turquía y seguir soñando en la competencia por equipos más importante del tenis mundial.