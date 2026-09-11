Neuquén se prepara para recibir un evento deportivo de alcance internacional. La capital provincial podría convertirse en escenario durante enero de 2027 de la IN CUP, una tradicional exhibición de pádel que reúne a jugadores de primer nivel y que, en su séptima edición, busca desembarcar en la región con una propuesta que promete mucho más que un simple torneo.

El intendente Mariano Gaido confirmó que las gestiones están muy avanzadas y aseguró que la realización de la competencia en Neuquén “es casi un hecho”. La fecha prevista es enero de 2027, aunque todavía resta la comunicación oficial de la Federación Internacional de Pádel para conocer todos los detalles vinculados a la categoría, denominación y calendario definitivo.

Mientras las autoridades avanzan con las gestiones, Alejo De Franceschini, organizador de la IN CUP, brindó detalles en diálogo con Grito Sagrado y contó que la llegada del evento a Neuquén ya se encuentra en plena etapa de preparación.

“En principio, esta es la séptima vez que hacemos la IN CUP. Es un torneo de exhibición que, con el boom del pádel, obviamente se hace cada vez más difícil traer a los jugadores”, explicó De Franceschini, quien recordó que la propuesta comenzó hace nueve años en Pinamar.

La particularidad del evento está justamente en la ventana del calendario que permite reunir a grandes figuras. Los jugadores terminan su actividad competitiva hacia mediados de diciembre y comienzan la pretemporada durante enero, por lo que existe un período reducido para organizar una exhibición de estas características.

Buscan incluir a los juveniles

Entre los nombres que aparecen en las conversaciones para la próxima edición se encuentra Fernando Belasteguín, una de las máximas figuras históricas de la disciplina. También está avanzada la posibilidad de contar con Fede Chingotto, mientras que ya se mencionaron jugadores como Maxi Sánchez, Miguel Lamperti y Maxi Arce, actual compañero de Juan Tello.

La propuesta apunta a conformar un cuadrangular principal con cuatro partidos: dos semifinales, una final y el encuentro por el tercer puesto. A eso se sumarían otros encuentros con jugadores vinculados al circuito Premier Padel y a la Asociación de Jugadores de Pádel.

La jornada central está prevista, en principio, para el domingo 10 de enero y contemplaría seis partidos a lo largo de entre 10 y 12 horas de actividad. La organización también analiza sumar una jornada previa el sábado, con partidos de jugadores de la JPP, propuestas vinculadas al pádel femenino y la posibilidad de incorporar a jóvenes talentos.

El proyecto incluso contempla al pádel adaptado y la participación de jugadores juveniles. “La idea también es sumar a eso al evento”, explicó De Franceschini durante la entrevista, dejando en claro que la intención es que la propuesta exceda al espectáculo de las figuras profesionales.

La organización ya trabaja pensando en Neuquén. De Franceschini contó que incluso comenzó la construcción de la cancha que se utilizaría para la exhibición, una estructura que tendrá características particulares porque será montada sobre una superficie de fenólico y elevada del piso.

“Para nosotros cuanto antes se pueda difundir, mejor”, sostuvo el organizador, quien adelantó que después de la Copa Davis viajará a Neuquén para reunirse con las autoridades, visitar el Ruca Che y tomar las medidas necesarias para avanzar con el montaje.

La apuesta también tiene una mirada regional. El organizador remarcó que el interés no se limita exclusivamente a la ciudad de Neuquén y que la intención es generar un evento capaz de atraer público de distintos puntos de la Patagonia e incluso visitantes de otros países.

De hecho, según contó, ya comenzaron a llegar consultas desde Brasil y Chile pese a que todavía no se realizó el lanzamiento oficial.

El crecimiento del pádel en Neuquén

El desembarco de la IN CUP también representa una oportunidad para una provincia donde el pádel viene mostrando un crecimiento sostenido. De Franceschini explicó que durante las últimas semanas realizó un relevamiento de la actividad en Neuquén y quedó sorprendido por la cantidad y el nivel de los complejos que funcionan en la región.

“Ha habido muchos distribuidores míos en Neuquén vendiendo mis productos, así que es como que siempre tengo el mapa padelero de Argentina presente”, contó el organizador, que además lleva años vinculado a la fabricación de canchas y productos relacionados con la disciplina.

El cronograma todavía tiene detalles por definir. La organización trabaja para realizar un lanzamiento oficial una vez que se terminen de cerrar las cuestiones logísticas y las autoridades terminen de confirmar el escenario y las condiciones del evento.

Lo que ya está claro es que Neuquén se prepara para recibir una propuesta diferente durante el verano. La IN CUP busca traer a la capital provincial a algunas de las figuras más reconocidas del pádel mundial y convertir a enero de 2027 en una fecha marcada en el calendario deportivo de la región.