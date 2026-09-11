El próximo 19, 20 y 21 de noviembre, el padel tendrá una cita inédita en uno de los escenarios más emblemáticos del deporte argentino. El Buenos Aires Padel Open 2026 llegará al Buenos Aires Lawn Tennis Club para convertirse en el primer torneo profesional de padel disputado sobre polvo de ladrillo. Durante tres jornadas, 12 jugadores profesionales, capitanes y equipos se enfrentarán en un formato inspirado en competencias como la Ryder Cup y la Laver Cup, donde la estrategia y la competencia por equipos serán protagonistas.







El escenario será otro de los grandes atractivos del evento. Fundado en 1892 y sede histórica de grandes acontecimientos del tenis argentino, el Buenos Aires Lawn Tennis Club se transformará durante tres días en el punto de encuentro del padel profesional, con una capacidad estimada de 6000 personas por jornada. Además, el torneo contará con una propuesta multiplataforma, con transmisión en vivo por Fox Sports, streaming oficial de Argentina Padel Tour, YouTube y redes sociales, junto con producción multicámara para las instancias decisivas.







En este proyecto, Fancity tiene a su cargo la representación y comercialización del Buenos Aires Padel Open 2026, desarrollando una propuesta integral para las marcas. El evento ofrecerá oportunidades de sponsoreo, activaciones, generación de contenidos, hospitality y networking, con el objetivo de conectar a las compañías con un público adulto, urbano y de alto poder adquisitivo, dentro de una disciplina que continúa consolidándose como uno de los deportes de mayor crecimiento.

Buenos Aires Padel Open 2026: Un torneo inédito en polvo de ladrillo





“El Buenos Aires Padel Open tiene un diferencial enorme porque combina un evento deportivo de primer nivel con un escenario histórico y una propuesta pensada para generar experiencias. Desde Fancity, como representantes y responsables de la comercialización, estamos trabajando para que las marcas puedan encontrar distintas formas de participar y construir un vínculo genuino con el público”, explica Genaro Spadari, socio y director de Producción de Fancity. “La idea es que el torneo trascienda la competencia y se convierta en una plataforma de contenido, entretenimiento, hospitality y networking con mucho valor para las empresas”.







El Buenos Aires Padel Open 2026 propone así una nueva manera de vivir el padel profesional en Argentina, combinando la tradición del Buenos Aires Lawn Tennis Club con la expansión de una disciplina que sigue ganando protagonismo. Para Fancity, el desafío será acompañar ese crecimiento y transformar el evento en una plataforma de oportunidades para las marcas, tanto dentro del predio como a través de su alcance audiovisual y digital.

Fuente: Claudio Destéfano