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Domingo 19 de Abril, Neuquén, Argentina
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TÍTULO NACIONAL

La neuquina Abril Garzón se coronó campeona en el Argentino de Ruta en Río Cuarto

La oriunda de Huinganco se impuso en el torneo que tuvo por escenario al autódromo de la ciudad del sur de Córdoba

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 19 de abril de 2026 a las 18:55
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Sensacional performance de Abril Garzón en Río Cuarto

La neuquina Abril Garzón se coronó campeona argentina elite de ruta y también se impuso en la categoría Sub 23.del certamen nacional de Ruta 2026 celebrado en el autódromo de Río Cuarto, Córdoba.

La "joya" de Huinganco en una jornada histórica para el deporte patagónico, se consagró campeona en la categoría Damas Elite, referente del programa de deportistas de alto rendimiento de la provincia, demostró su gran proyección internacional al imponerse en una prueba de alta exigencia física.

Su victoria no solo representa un logro personal tras años de esfuerzo familiar, recordados por la comunidad tras sus inicios humildes, sino que la ratifica como la mejor pedalista de fondo del país.

La competencia mantuvo el suspenso hasta los metros finales, donde la victoria quedó en poder de la representante del norte neuquino. La clasificación en la divisional principal quedó en los primeros lugares de la siguiente manera, en Elite, campeona  Abril Garzón (Neuquén), subcampeona  Ludmila Aguirre (San Juan) y tercera posición  Alejandra Prezioso (Federación Metropolitana).luego se ubicaron Claudia Maldonado (Salteña) y Abril Capdevila (Sanjuanina).

En tanto, en Sub-23, campeona Abril Garzón ( Neuquén), también fue segunda en esta categoría Ludmila Aguirre ( San Juan) y tercera posición Abril Capdevila ( San Juan), más atras se ubicaron Claudia Maldonado (Salteña) y Abril Capdevila (Sanjuanina).

Con esos resultados, Abril Garzón aseguró su lugar como líder de la Selección Argentina, con la mirada puesta en los próximos compromisos internacionales de la temporada 2026.

Fuente Miguel Torres

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