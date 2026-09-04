¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
AUTOMOVILISMO

El neuquino Lautaro De la Iglesia se presentará en Imola por el campeonato Endurante del CIGT

Se reanudará la temporada 2026 del Campeonato Italiano de Gran Turismo este fin de semana en el emblemático circuito

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 04 de septiembre de 2026 a las 19:30
PUBLICIDAD
Lautaro De la Iglesia competirá en Imola por el GT Italiano 2023

El piloto argentino Lautaro De la Iglesia reanudará su participación en el Campeonato Italiano de Gran Turismo este fin de semana en el circuito de Imola, donde se disputará la tercera fecha del certamen Endurance.

El neuquino será de la partida dentro de la divisional GT3 Pro-Am e integrará la tripulación del Lamborghini Huracán del Imperiale Racing junto a Phillippe Denes y Andrea Cola.

De la Iglesia arrancará la segunda parte del año con la firme intención de sostener el liderato del torneo de carrera de larga duración dentro de la clase Pro-Am, en el cual marchan al frente con 51 puntos. Además, volverá al trazado de Imola, pista que marcó el inicio de la temporada con la apertura del campeonato Sprint del GT Italiano.

La actividad comenzó este viernes con los entrenamientos libres, mientras que el sábado se desarrollará la última tanda y las clasificaciones. En tanto, el domingo se disputará la competencia, que tendrá tres horas de duración.Horarios del CIGT en Imola.

Horarios del CIGT en Imola

Sábado 5, en hora argentina

Entrenamiento 3: 3.45 a 4.45 

Clasificación: 9 a 11 

Domingo 6

Carrera: 7.05

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD