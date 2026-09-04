Lautaro De la Iglesia competirá en Imola por el GT Italiano 2023

El piloto argentino Lautaro De la Iglesia reanudará su participación en el Campeonato Italiano de Gran Turismo este fin de semana en el circuito de Imola, donde se disputará la tercera fecha del certamen Endurance.

El neuquino será de la partida dentro de la divisional GT3 Pro-Am e integrará la tripulación del Lamborghini Huracán del Imperiale Racing junto a Phillippe Denes y Andrea Cola.

De la Iglesia arrancará la segunda parte del año con la firme intención de sostener el liderato del torneo de carrera de larga duración dentro de la clase Pro-Am, en el cual marchan al frente con 51 puntos. Además, volverá al trazado de Imola, pista que marcó el inicio de la temporada con la apertura del campeonato Sprint del GT Italiano.

La actividad comenzó este viernes con los entrenamientos libres, mientras que el sábado se desarrollará la última tanda y las clasificaciones. En tanto, el domingo se disputará la competencia, que tendrá tres horas de duración.Horarios del CIGT en Imola.

Horarios del CIGT en Imola

Sábado 5, en hora argentina

Entrenamiento 3: 3.45 a 4.45

Clasificación: 9 a 11

Domingo 6

Carrera: 7.05