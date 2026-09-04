El joven nadador neuquino Tomás Jouglard mostró un gran nivel y clasificó decimoctavo en la prueba de los 10 kilómetros que abrió el Mundial Junior de Aguas Abiertas que se disputa en el Lago del Parque Sur de Santa Fe.

Con 18 años, completó el recorrido en un tiempo de 1 hora 52 minutos 26 segundos, a 5 minutos 40 segundos del ganador del húngaro Mate Karpati, quien se quedó con la medalla de oro. El podio lo completaron el estadounidense Colin Jacobs y el brasileño Arthur Aguiar.

“Estoy muy conforme, muy contento con este resultado porque el objetivo principal era quedar entre los 20 primeros y lo pude lograr”, dijo satisfecho apenas concluyó la competencia. Agregó que “me sentí cómodo, correr en este lago es como hacerlo prácticamente dentro de la pileta”.

En nadador que actualmente representa a Unión de Santa Fe, pasó por Grito Sagrado, el programa deportivo que se emite de lunes a viernes de 18 a 20 en Prima Multimedios, por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Canal 24/7 de Noticias, que se emite por Canal 6 de Cablevisión Digital y en www.cn247.tv.

El torneo seguirá hasta el domingo y el neuquino volverá a competir, este sábado 5 en los 3 kilómetros sprint y en el última de competencia, la posta mixta, ya el domingo 6.