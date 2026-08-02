El neuquino Nicolás Jara Lozano accedió a la final del UTR Pro Tennis Tour 25K de Córdoba, tras derrotar este sábado a Alejo Lingua Lavallén por 2-6, 6-7 (7 a 5 ) y 6-4, y definira el torneo ante Facundo Juárez, que en la otra semifinal se impuso en parejo partido a Federico Aguilar Cardozo por 3-6, 6-3 y 7-6, que se definió 13-11 en el tie brack.

El triunfo tuvo un valor especial para el "Colo", ya que significó una revancha deportiva ante el oriundo de Marcos Juárez, Córdoba. El jugador de 25 años, el mismo rival lo había eliminado en las semifinales del UTR disputado en abril, también en Córdoba, torneo en el que luego terminó consagrándose campeón.

El encuentro fue el más exigente de toda la semana para Jara Lozano. Duró 3 horas y 3 minutos y fue la primera vez en el torneo que el neuquino cedió un set. Después de llevarse con autoridad la primera manga por 6-2, cayó en el tiebreak del segundo parcial, en el que incluso había comenzado arriba 4-1 antes de que Lingua Lavallén reaccionara.

El tercer set tuvo varios cambios de escenario. Jara Lozano quebró en el game inicial, pero el cordobés recuperó el servicio para igualar 2-2. El neuquino respondió de inmediato con un nuevo quiebre y más tarde volvió a romper el saque para adelantarse 5-2 y sacar para partido. Sin embargo, el zurdo de Marcos Juárez no se rindió, quebró para el 5-3 y luego sostuvo su servicio para acercarse 5-4. En un cierre cargado de tensión, el "Colo" volvió a sacar para partido y esta vez no dejó escapar la oportunidad. En el último punto sacó, subió a la red y definió con una volea que selló su pase a la gran final.

A los 39 años, el veterano neuquino sigue mostrando su vigencia, ya que se impuso en sus cinco cotejos disputados hasta el momento y llegará este domingo a la instancia definitoria del certamen con un solo set perdido, luego de un andar sin contratiempos, con un accionar ideal en la fase de grupos.

El neuquino Nicolás Jara Lozano accedió a la final del UTR Pro Tennis Tour 25K de Córdoba

El camino a la final

Después de quedar libre en la primera jornada, la del día lunes, Jara Lozano debutó el martes con una sólida victoria por 6-3 y 6-2 frente al bahiense Andrés Medus, en 1 hora y 23 minutos. El partido se disputó bajo una tenue garúa y el neuquino mostró un gran nivel ante el joven de 21 años, que actualmente representa a la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte (Estados Unidos).

El segundo partido se jugó el miércoles ante el boliviano Santiago Lora, de 18 años y se llevó la victoria con autoridad y en forma categórica en el segundo set por 6-4 y 6-1, en un encuentro que se extendió durante 1 hora y 35 minutos.

Un duelo exigente fue el del jueves, frente al tandilense Santiago Franchini de 25 años. En el primer set, el neuquino perdió su servicio en el cuarto game, pero reaccionó rápidamente y recuperó el quiebre para igualar 3-3. Más adelante volvió a quedar en desventaja cuando Franchini se colocó 5-4 y sacó para cerrar el parcial. Sin embargo, Jara Lozano levantó dos set points, quebró y terminó quedándose con la primera manga por 7-5.

La segunda parte del encuentro mantuvo la paridad. Ninguno logró sacar diferencias hasta el décimo game, cuando el exprimentado jugador volvió a responder en un momento clave: remontó un 15-40, consiguió el quiebre decisivo y selló el triunfo por 7-5 y 6-4 en 2 horas y 19 minutos.

El viernes se impuso con autoridad al cordobés Juan Ignacio Gallego (19 años), oriundo de la localidad de Río Segundo, por un contundente 6-2 y 6-1 en una hora doce minutos de juego.

Para acceder a la final, el neuquino llegó invicto y sin perder sets a las semifinales. La victoria de este sábado ante Alejo Lingua Lavallén por 2-6, 6-7 (7 a 5 ) y 6-4, le permitió extender su racha positiva y meterse en la final del certamen, donde buscará coronar una semana brillante en el UTR Pro Tennis Tour 25K de Córdoba.