"Debemos construir un Neuquén que trascienda el gas y el petróleo": Figueroa presentó la histórica serie de Copa Davis

El gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa encabezó este sábado al mediodía la presentación oficial del cruce entre Argentina y Turquía por una fase de la Copa Davis en el Centro de Convenciones y Exposiciones Domuyo en la isla 132 que se disputará el 19 y 20 de septiembre y que tendrá por escenario al emblemático estadio Ruca Che del barrio San Lorenzo en la zona oeste de Neuquén capital.

En la conferencia de prensa acompañaron al primer mandatario provincial el intendente de la capital Mariano Gaido, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz., el presidente de la Asociación Argentina de Tenis, Agustín Calleri, el vicepresidente de la misma entidad Mariano Zabaleta y el presidente y CEO de YPF, el ingeniero Horacio Marín, Donde se brindarron todos los detalles de una competencia que promete convocar a miles de fanáticos y generar un fuerte impacto deportivo, turístico y económico para la provincia.

El gobernador destacó que “fue organizado de tal manera que el estado y la provincia no ponen un centavo”; y explicó que “es un evento que se autosustenta”. “Estamos muy enfocados sobre dónde tenemos que invertir los recursos públicos”, añadió.

Agradeció a a als empresas YPF, Vista, Pluspetrol y Pan American Energy (PAE), porque “enseguida tomaron el desafío de tener esta copa acá”. “Espero que todos podamos disfrutar de este evento de nivel mundial en Neuquén”, afirmó.

“Estamos haciendo un esfuerzo para traer nuevamente un evento de jerarquía”, dijo el gobernador y remarcó que el Ruca Che, la sede de la fecha, “es un lugar emblemático, que cumplió ya 30 años”.

Recordó que el estadio de la zona oeste de la capital "allí nació la Generación Dorada del basquetbol argentino, que tantas satifacciones nos dio"; y también destacó que Neuquén es “una ciudad que se ha preparado para esto” y consideró que se trata del primero de muchos eventos que se quieren realizar porque “el deporte activa el turismo”.

Remarcó que "estamos convencidos que Neuquén contribuye mucho a la Argentina" y aseguró que "la competencia permitirá mostrar a Neuquén al mundo y fortalecer el desarrollo del turismo deportivo".

Finalmente admitió que "debemos construir un Neuquén que trascienda la industria del gas y del petróleo, y eso también lo vamos a lograr a través del turismo, la producción y las nuevas energías”.