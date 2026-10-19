En uno de los encuentros que cierra la jornada, Newell’s recibirá desde las 19 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, en un encuentro clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. La Lepra viene de caer ante Gimnasia de Mendoza, pero si suma de a tres como local en el estadio Marcelo Bielsa se sostendrá entre los ocho primeros de la Zona A, en tanto que el Ferroviario quedará matemáticamente afuera si vuelve a perder. El duelo es transmisión de TNT Sports.

La dura derrota ante Gimnasia de Mendoza sobre el final de la semana pasada fue una oportunidad desperdiciada para Newell's, que si bien no salió de los puestos de playoffs perdió la chance de estar entre el lote de los primeros puestos. El equipo de Frank Darío Kudelka acumula dos partidos sin ganar y busca aprovechar la localía para afirmarse en los puestos de clasificación. La duda del DT está en el lateral izquierdo, donde Franco Escobar y Jerónimo Russo compiten por un lugar.

Por su parte, Central Córdoba, llega con una racha de ocho encuentros sin triunfos y buscará cortar esa serie en Rosario para evitar quedarse afuera matemáticamente del Torneo Clausura a tres jornadas de su finalización. El conjunto de Sebastián Domínguez, que viene de empatar con Estudiantes de La Plata,

Posibles formaciones

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar o Jerónimo Russo; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Darío Cáceres, Felipe Aguilar, Alejandro Maciel, Fernando Martínez; Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera, Leonardo Sequeira, Marcos Iacobellis; Michael Santos.

TV: TNT Sports.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.