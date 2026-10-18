En un duelo donde ambos llegan de capa caída, Racing empató 1-1 ante Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. El local se puso al frente en el Cilindro de Avellaneda con un tanto de Matías Zaracho, pero en la segunda parte Maximiliano Meza empató desde el punto de penal. Con este punto, la Academia disminuye sus chances de llegar a los playoffs ante un Rojo que se sostiene en puestos de octavos de final. En el final, la gente insultó al presidente Diego Milito y entonó el "que se vayan todos".

Un encuentro caliente en el que se repartieron un tiempo por lado tuvo a Racing con un mejor comienzo de encuentro ante un Rojo que prácticamente no lastimó. Después de un par de aproximaciones y pese a la polémica acción de Juan Barinaga contra Meza, la Academia se puso arriba: un centro cayó al área, Rodrigo Rey salió a destiempo y perdió ante Adrián Martínez, que ganó de cabeza y, cuando la pelota se disponía a entrar, Zaracho aseguró el 1-0 sobre la línea.

Racing abrió el clásico de Avellaneda pero no pudo ante Independiente.

En la segunda mitad, Independiente dejó atrás aquella mala imagen inicial y empezó a hacerse de la pelota. Facundo Cambeses tuvo un par de intervenciones que sostuvieron el cero, sin embargo el Rojo insistió e iba a terminar igualando. Gonzalo Escudero bajó a Meza en el área y Facundo Tello dio un penal que el propio Meza cambió por gol para el 1-1 que selló el resultado de un clásico que quedó sin dueño como la mayoría de los últimos, ya que cuatro de los últimos cinco quedaron en tablas.

Empate que no le sirve demasiado a ninguno pero dejó más conforme a Independiente por la reacción. El Rojo queda con 19 puntos y aunque no puede descuidarse sigue séptimo, adentro de la zona de playoffs. Racing, por su parte, se complica más y más de cara a la clasificación: sigue antepenúltimo a falta de tres fechas y su gente volvió a reprobar al equipo y al presidente Milito.

Racing 1-1 Independiente, los goles

El local estaba mejor y lo plasmó sobre la media hora. Después de una pérdida en salida de Independiente, llegó un centro desde la izquierda que Maravilla Martínez ganó de cabeza ante la salida apurada de un Rey que quedó a mitad de camino. Cuando la pelota se disponía a entrar, Zaracho la aseguró ante el intento de despeje de Iván Marcone, estableciendo el 1-0 para la Academia.

En la segunda mitad, Independiente se despertó y comenzó a venirse contra el arco rival, lo que decantó en la jugada del penal que igualó las cosas. Meza picó a espaldas de la defensa y Escudero, en su intento de cierre, terminó derribando al volante. El propio Meza se hizo cargo de la ejecución y ajustó el tiro contra el poste para empatar el encuentro.

La gente explotó en el final

Cambeses salvó a Racing

En un segundo tiempo que arrancó mejor por parte de Independiente, el arquero local apareció con su primera intervención para evitar, en esa acción, la igualdad. Recibió Meza por el medio, se perfiló para la zurda y sacó un remate bajo que obligó a Cambeses a despejarla contra el palo izquierdo.

Barinaga y la polémica del partido

El lateral de Racing fue el primer amonestado del clásico de Avellaneda, pero su acción pudo haber derivado también en una roja directa. Al disputar una pelota dividida con Meza, el ex Boca elevó mucho el pie y terminó dándole en el pecho al volante de Independiente. A pesar de los reclamos del visitante, Facundo Tello lo dejó en una amarilla.

Racing tuvo la primera

En la aproximación más importante de un clásico con pocas emociones, Racing tuvo el primer tanto a en los pies de Tomás Conechny. El delantero llegó desde atrás, recibió de Adrián Martínez y después de pelearla con un defensor sacó un tiro cruzado que Juan Miguel Arrayago despejó cuando el balón se metía.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Matías Kranevitter, Gastón Lodico, Tomás Conechny; Lautaro Díaz y Adrián Martínez. DT: Sebastián Romero.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Santiago Montiel, Luciano Cabral, Maximiliano Meza; y Ezequiel Ávila. DT: Jadson Viera.

TV: TNT Sports y ESPN Premium.

Estadio: Cilindro de Avellaneda.

Árbitro: Facundo Tello.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.

La previa

La Academia, dirigida por Sebastián Romero, llega en crisis tras perder 2-0 ante Belgrano en el Cilindro, resultado que lo dejó antepenúltimo con apenas 11 puntos, y necesitado de una victoria para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs, posición de la que se encuentra a siete unidades. Para el encuentro, la gran novedad será la ausencia de Matko Miljevic, no convocado por el DT tras ser titular en el último encuentro. Además, Matías Kranevitter tomará el lugar de Leonel Pérez en el medio.

Tras la caída ante Belgrano, Racing llega obligado a ganar al clásico. (Foto: Marcelo Carroll - Clarín)

Independiente, por su parte, viene de empatar sin goles ante Talleres en Córdoba en un polémico final con un tanto anulado y buscará sumar de a tres para consolidarse entre los ocho mejores de la Zona A, donde está séptimo con 18 unidades pero no puede descuidarse. El entrenador Jadson Viera tendrá la vuelta de Maximiliano Meza, que cumplió su fecha de suspensión, y el que dejaría el once sería Matías Abaldo.

En el último enfrentamiento entre ambos, disputado el 4 de abril por el Torneo Apertura, el Rojo se impuso por 1-0 con un gol de Gabriel Ávalos. Ahora, los dos llegan al clásico con la necesidad de cambiar la imagen y conseguir un resultado que puede ser determinante para sus aspiraciones en el Torneo Clausura.