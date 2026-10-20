En uno de los encuentros que cerró la jornada, Newell’s le ganó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026, en un encuentro clave para sus aspiraciones de avanzar a los octavos de final. La Lepra volvió a sumar de a tres en el estadio Marcelo Bielsa por los goles de Jerónimo Gómez Mattar y Santiago Solari y logró sostenerse entre los ocho primeros de la Zona A. Por su parte, el Ferroviario quedó matemáticamente afuera.

Newell's 2-1 Central Córdoba, los goles

Sobre la media hora de partido llegó la primera emoción del encuentro para el local. Un centro que se desvió en el camino fue bajado de cabeza por Walter Mazzantti y, tras un nuevo rebote, Gómez Mattar la colocó contra el segundo palo para desatar el grito rojinegro en el Marcelo Bielsa en lo que fue su primer tanto en Primera.

A 20 minutos para el final, Newell's extendió la diferencia de contraataque. La condujo Matías Coccaro, encontró por derecha a Mazzantti y el extremo llegó al fondo, sacó un centro por encima del cuerpo del arquero Alan Aguerre para que un Solari que llegaba sin marca la empuje a la red sin oposición.

En la parte final del encuentro, Central Córdoba alcanzó a descontar para ilusionarse con una igualdad que, pese a ese gol, no llegaría. Un centro desde la banda izquierda de Horacio Tijanovich encontró por el segundo palo a Sequeira, que con un cabezazo colocado estableció el 1-2 del elenco santiagueño.

Triunfo fundamental de un Newell's que corta una serie de dos encuentros sin victorias pero además le tira la presión a San Lorenzo, su próximo rival y uno de sus perseguidores, a ganarle el próximo fin de semana pensando en el objetivo de los playoffs. Con estos tres puntos la Lepra llega al sexto lugar con 20 puntos y queda un paso más cerca del boleto a octavos del Torneo Clausura.

Formaciones

Newell’s: Josué Reinatti; Martín Ortega, Bruno Cabrera, Lucas Carrizo, Franco Escobar; Jerónimo Gómez Mattar, Rodrigo Herrera; Walter Mazzantti, Facundo Guch, Santiago Solari; Matías Cóccaro. DT: Frank Kudelka.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Yuri Casermeiro, Alejandro Maciel, Darío Cáceres; Matías Vera, Lucas González, Diego Barrera, Leonardo Sequeira, Marcos Iacobellis; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

TV: TNT Sports.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.