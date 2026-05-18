Convocados de Brasil para el Mundial 2026: Neymar incluido

La Selección de Brasil ya conoce a sus 26 convocados para el inminente Mundial 2026 próximo a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá. En el marco de un multitudinario evento en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro y con la presencia de Carlo Ancelotti se reveló la nómina de futbolistas que irán por el hexacampeonato, en la cual se destaca la presencia de Neymar.

A las grandes estrellas que se consolidaron como titulares y competidores por el Balón de Oro en el último tiempo como es el caso de Vinicius y Raphinha, toda la atención estuvo puesta en el final de la nómina de delanteros para saber si el astro de Santos sería parte de la nómina final, al no ser parte en ningún momento del ciclo del entrenador italiano desde su asunción en mayo del 2025.

Fue muy difícil escoger a los 26 jugadores, la competencia en este país es muy alto. Algunos jugadores que estuvieron con nosotros no estarán contentos de esta lista, lo siento mucho eso. Quiero agradecerle a todos los que estuvieron y no, que hicieron un gran esfuerzo para estar en la lista. Es una lista que puede desenvolver un fútbol de calidad, con espíritu colectivo. No es la lista perfecta, estoy seguro de eso, pero tengo que decir que no va a ganar la Copa del Mundo el equipo perfecto, el equipo perfecto no existe. La ganará el equipo más resiliente, y queremos ser el equipo más resiliente. No tengo miedo de decir que queremos ir a ganar la Copa del Mundo, expectativa alta da más motivación y eso sirve para preparar una Copa del Mundo", explicó antes de dar a conocer a sus convocados.

Pese a las dudas por su estado físico, el ex-Barcelona y PSG fue parte de la nómina definitiva. Un nombre que desató la euforia de todos los presentes, que le dedicaron la ovación más resonante de todo el evento, al confirmarse su presencia en lo que será su cuarta Copa del Mundo y tendrá una chance de más de lograr el único título que falta en su ilustre carrera profesional.

"Hicimos la evaluación de Neymar de todo el año, en este último año jugó con continuidad y tiene la condición física. Es un jugador importante para esta Copa del Mundo. Tiene el mismo papel y obligación que los otros 25, de jugar o estar en el banco. Un jugador de experiencia que en algunas posiciones, como arquero, priorizamos la experiencia como fue el caso de Weverton de Gremio. Lo que estuvo en evaluación todo el año fue la parte física, con Neymar era tema físico. Los últimos juegos tuvo continuidad y tendrá la posibilidad de mejorar su estado de cara al primer juego de la Copa. Su experiencia para este tipo de competición, el cariño que tiene el grupo puede crear un mejor ambiente de grupo y ayudar al equipo a sacar lo mejor", planteó ante las consultas sobre el llamado al ídolo brasileño.

La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026

Arqueros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Fenerbache)

Weverton (Gremio)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Bremer (Juventus)

Danilo (Flamengo)

Douglas Santos (Zenit)

Gabriel Magalhaes (Arsenal)

Ibañez (Al-Ahli)

Léo Pereira (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Wesley (Roma)

Mediocampistas

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Manchester United)

Danilo (Botafogo)

Fabinho (Al-Ittihad)

Lucas Paquetá (Flamengo)

Delanteros