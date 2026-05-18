El Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo de Diego Amarante, autorizó la salida del país de Claudio "Chiqui" Tapia de cara a los compromisos institucionales y deportivos del próximo mes. Para materializar el permiso, el máximo directivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) enfrenta la obligación de depositar una caución real de $30 millones en concepto de garantía procesal.

El requerimiento de esta millonaria suma funciona como reaseguro en el marco de la causa penal donde el dirigente permanece procesado por presunta retención indebida de aportes previsionales y cargas sociales dentro de la estructura de la entidad de la calle Viamonte. La Justicia fijó este monto al considerar que, si bien existen embargos previos sobre los bienes del titular de la AFA, la envergadura del viaje exige un respaldo financiero concreto que asegure su sujeción al proceso.

El plan de vuelo aprobado por los tribunales contempla una extensa agenda corporativa que comenzará de forma anticipada el próximo miércoles 27 de mayo. El periplo incluye una escala inicial en Hungría para presenciar la final de la UEFA Champions League en Budapest el 30 de mayo, para luego continuar hacia los Estados Unidos, México y Canadá con motivo del inicio de la Copa del Mundo.

La validez del beneficio posee un límite temporal estricto que concluye el 21 de julio, fecha señalada para su reingreso al territorio nacional. El magistrado notificó al entorno legal del dirigente que cuenta con un plazo máximo de 48 horas posteriores a su arribo para presentarse formalmente ante el juzgado y certificar el cumplimiento del cronograma preestablecido.

Los asesores letrados de Tapia lograron destrabar la autorización bajo el argumento de que el imputado ya cumplió con las declaraciones indagatorias correspondientes y no evidencia riesgo de fuga. No obstante, la resolución judicial advierte de forma taxativa que cualquier alteración en la ruta declarada o el incumplimiento de los plazos otorgados provocará la revocación automática del permiso y la ejecución de los fondos depositados