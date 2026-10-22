La noche soñada de Nico Paz tuvo un cierre especial. Después de convertirse en una de las grandes figuras del Como con un doblete en la goleada 4-1 frente al Manchester United, el futbolista argentino recibió una pregunta que lo llevó directamente a Lionel Messi. El motivo fue una foto que recorrió las redes sociales: Ciro, uno de los hijos del capitán argentino, posó con la camiseta del conjunto italiano.

La imagen había sido publicada por Antonela Roccuzzo en Instagram y no pasó inadvertida. En medio del gran presente del Como, que atraviesa una etapa de crecimiento en el fútbol italiano, la fotografía despertó repercusiones entre los hinchas y también llegó hasta uno de los protagonistas del equipo.

Consultado por esa escena, Nico Paz no ocultó su emoción y destacó lo que representa que la familia del mejor futbolista de la historia tenga presente al club en el que juega.

"Es un honor que el mejor jugador de la historia tenga nuestra camiseta. Eso demuestra que estamos haciendo las cosas bien", expresó el mediocampista ofensivo de 22 años.

El argentino fue más allá y relacionó el gesto con la evolución que experimentó el equipo en los últimos años. "No dimensionamos que tenemos un equipo muy bueno, mucho mejor que hace tres años, y creo que estamos mejorando mucho día a día. Ver al hijo de Messi con nuestra camiseta es un placer y un honor", agregó.

Nico Paz, de una noche soñada a la ilusión de la Selección

La reacción del futbolista llegó en una jornada que difícilmente olvidará. Con dos goles y una actuación determinante, Nico Paz fue una de las grandes figuras del contundente triunfo del Como por 4-1 ante Manchester United, un resultado que volvió a poner el foco sobre el talento argentino.

A sus 22 años, el mediocampista ofensivo se consolidó como una de las piezas más importantes del equipo que dirige Cesc Fàbregas. Su crecimiento en Italia también alimenta la expectativa en torno a su futuro con la Selección Argentina, donde buscará ganarse un lugar en el ciclo que tiene como horizonte el próximo Mundial.

El presente del Como acompaña esa evolución. Después de finalizar cuarto en la Serie A durante la temporada pasada y conseguir la clasificación a la Champions League, el equipo italiano busca sostener su protagonismo y demostrar que su crecimiento no fue circunstancial.

En el certamen continental, el conjunto sumaba seis puntos sobre nueve posibles antes de esta jornada, tras vencer al RB Leipzig por 4-1 y caer por 3-2 ante el Feyenoord. En el campeonato italiano, además, había registrado cuatro victorias, dos empates y una derrota en sus primeras siete presentaciones.

La camiseta del Como que llegó hasta la familia Messi

La fotografía de Ciro Messi con la camiseta del Como aportó un ingrediente especial a una noche que ya tenía a Nico Paz como protagonista. Para el club italiano, la imagen representó una muestra de repercusión internacional en medio de una etapa deportiva de crecimiento.

Para el argentino, en cambio, el gesto tuvo un significado particular: el reconocimiento de Lionel Messi, su máximo referente y una figura central de la historia del fútbol argentino.

Aunque la imagen no confirma ningún vínculo deportivo futuro, sí dejó una escena que conectó dos generaciones de futbolistas argentinos. Por un lado, Messi, el capitán que marcó una época; por el otro, Nico Paz, uno de los talentos que busca construir su propio camino y ganarse un lugar entre los protagonistas de la Albiceleste.

Y mientras el Como disfruta de su gran presente, el mensaje del joven argentino dejó en claro el valor que tiene para él ver al hijo del capitán argentino con los colores del equipo que hoy lo tiene como una de sus grandes figuras.