La polémica por los arbitrajes volvió a quedar en el centro de la escena del fútbol argentino y esta vez quien levantó la voz fue Nicolás Russo. El presidente de Lanús dejó de lado su habitual entendimiento con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y lanzó duras críticas contra Claudio “Chiqui” Tapia y Federico Beligoy, director nacional de arbitraje.

Qué desencadenó la postura de Russo contra Tapia y Beligoy

El detonante fue el último partido del Granate ante Boca, donde el equipo de Mauricio Pellegrino cayó por la mínima como local y quedó envuelto en una fuerte polémica arbitral. Russo aseguró sentirse “preocupado y desencantado” y apuntó especialmente contra una decisión ocurrida a los 12 minutos del primer tiempo.

En aquella jugada, el delantero Leonel Flores impactó con la suela de su botín derecho sobre la rodilla de Sasha Marcich. La infracción no derivó en tarjeta roja y generó un profundo malestar en la dirigencia de Lanús.

Russo decidió no responsabilizar directamente al árbitro principal, Pablo Dóvalo, al considerar que se encontraba lejos de la acción. Sin embargo, puso el foco sobre Germán Delfino, encargado del VAR, a quien el club ya había cuestionado anteriormente.

“El club Lanús está muy molesto, Delfino debería ser sancionado”, disparó Russo, quien recordó que hace seis meses había solicitado que el árbitro no volviera a estar a cargo de partidos de su equipo.

La bronca del presidente del Granate aumentó al conocer que Delfino fue designado para dirigir un encuentro en Arabia Saudita. Para Russo, esa decisión resulta difícil de comprender mientras el arbitraje argentino atraviesa una etapa de fuertes cuestionamientos.

“Beligoy tiene un ciclo cumplido”

Pero la crítica no terminó en una jugada puntual. Russo apuntó directamente contra la estructura arbitral y puso en duda la conducción de Beligoy.

“No están manejando bien a los árbitros”, sostuvo el dirigente, quien consideró que el director nacional de arbitraje “tiene un ciclo cumplido”.

Sus declaraciones marcaron un cambio de tono respecto de su relación con la conducción de la AFA. El presidente de Lanús incluso aseguró que lo ocurrido tendrá consecuencias institucionales para el club.

“A partir de ahora cambia la relación del club con la AFA”, advirtió.

La frase expone el nivel de malestar que existe en Lanús y abre un nuevo frente de conflicto en un fútbol argentino donde los arbitrajes vienen siendo uno de los principales focos de discusión.

La crítica también alcanzó a Tapia

Russo tampoco dejó afuera a Claudio Tapia. El presidente de Lanús aseguró que el titular de la AFA recibe cuestionamientos en distintos estadios producto de las actuaciones arbitrales.

“A Tapia lo putean en todas las canchas por los árbitros”, afirmó.

La frase representa un fuerte llamado de atención hacia la conducción del fútbol argentino y llega en un momento en el que las decisiones arbitrales, el VAR y las designaciones generan polémica prácticamente fecha tras fecha.

Más allá de la jugada puntual ante Boca, Russo decidió elevar el reclamo y transformar el enojo de Lanús en una fuerte crítica hacia quienes conducen el arbitraje nacional.

El mensaje fue claro: para el histórico dirigente del Granate, el problema ya no pasa solamente por una decisión equivocada dentro de una cancha. Ahora cuestiona directamente el funcionamiento del sistema y anticipa una nueva etapa en la relación entre Lanús y la AFA.