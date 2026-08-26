“La Patagonia se ganó su lugar”: el mensaje del vicepresidente de AFA antes del Regional Amateur

El Torneo Regional Federal Amateur inicia este fin de semana con una fuerte presencia zonal. Neuquén fue anfitrión del acto inaugural, donde dijeron presente autoridades a nivel nacional, entre ellos el Secretario del Consejo Federal, y Vicepresidente de AFA, Javier Treuque.

El dirigente patagónico, oriundo de Chubut y que preside la Liga del Valle, llevó adelante el acto de inauguración, donde además dijeron presente Gerente General de Consejo Federal: Marcelo Moure, Secretario General de UADA: Sergio Pezzota, y Nestor Mingot, presidente de la Liga de Fútbol de Neuquén.

“Las expectativas por este Regional Amateur son muchas” dijo Treuque, en diálogo con Grito Sagrado, argumentando que “Son instrucciones y directivas que marca nuestro presidente Pablo Toviggino para que el fútbol del interior esté presente. Buscamos que esto sea lo más fructífero posible”.

Javier Treuque resaltó el crecimiento de la Patagonia.

Para esta edición 2026, que entregará 4 ascenso al Torneo Federal A, y 10 al Argentino del interior, tendrá un gran número de equipos de la Patagonia, distribuidos en 10 zonas. “Nos estamos ganando ese lugar dentro del mapa deportivo, contar con 42 clubes en el Regional no es poca cosa, conociendo la densidad de población, climas, y distancias a recorrer, esto es más que importante. Es un anhelo que tenemos en la Patagonia en el crecimiento del día a día”.

"El fútbol patagónico está en su mejor momento, no solo en lo deportivo, sino también en lo dirigencial. En cada Comisión del Consejo Federal o asamblea en AFA; la Patagonia tiene su representación: con clubes, jugadores y árbitros. El trabajo en conjunto nos va seguir fortaleciendo para seguir creciendo, tenemos las mejores expectativas para la Patagonia", dijo Treuque.

Para el Consejo Federal será un Regional Amateur importante, ya que es el último previo al Argentino del Interior, nueva categoría que comenzará a jugarse en el 2027, y servirá como nexo con el Torneo Federal A, y reviviendo el Argentino B, eliminado en el 2017, “la situación no era la misma a la de hoy, es por ello la decisión de llevar esta categoría para fortalecer más a esos clubes que tiene esa posibilidad de estar. Hoy es el momento para que vuelta esta categoría semiprofesional” culminó.

El fin de semana se pone en marcha la competencia de la cuarta categoría del fútbol argentino, donde estarán representando a Neuquén: Independiente, Alianza, Maronese, San Patricio del Chañar y Rio Grande. Más equipos de la Liga Deportiva Confluencia: Unión de Allen, Atlético Regina, Deportivo Roca, La Amistad.

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