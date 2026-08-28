La Selección Argentina de hóckey masculino cayó en semifinales del Mundial 2 a 1 ante Alemania en el Belfius Hockey Arena de Wavre, Bélgica, quedando en la antesala del partido decisivo.

El conjunto dirigido por Lucas Rey enfrentó a los vigentes campeones del mundo. De esta manera, Alemania sigue con la ilusión de defender la corona que conquistó en India 2023. Para Argentina representaba dar el golpe y meterse en una definición que hasta ahora le fue esquiva, más allá de la conquista olímpica.

Hasta la de esta tarde, Los Leones habían disputado una semifinal mundialista a lo largo de su historia, que también fue derrota. Y en el segundo intento, más allá del esfuerzo físico y táctico para mantenerse en partido hasta los minutos finales, siempre le tocó correr desde atrás porque fueron los europeos quienes se pusieron en ventaja en comienzo del tercer cuarto con la aparición de Justus Weigand.

El combinado albiceleste logró la igualdad por intermedio de Tomás Domene a la salida de un córner corto en el último cuarto, pero Alemania luego marcó el gol decisivo que lo sostiene en el certamen y nuevamente por la eficacia de Weigand.

Cómo llegan Los Leones

Argentina comenzó su camino en el Grupo A con una contundente victoria por 3-0 frente a Japón. Luego goleó 7-1 a Nueva Zelanda, aunque cerró esa primera fase con una derrota por 3-1 ante Países Bajos.

En la segunda ronda, Los Leones volvieron a mostrar su fortaleza y consiguieron dos triunfos importantes: derrotaron 3-1 a Inglaterra y superaron 5-3 a India. Esos resultados les permitieron terminar segundos, nuevamente por detrás de los neerlandeses, y avanzar a las semifinales.

Ahora deberán enfrentar al último campeón, en un duelo que promete máxima exigencia y que puede marcar un antes y un después para el seleccionado argentino.

Alemania, el campeón que quiere repetir

Alemania también llega con números que explican por qué es uno de los grandes candidatos al título. En la primera ronda terminó en lo más alto del Grupo B, con siete puntos, después de vencer 5-1 a Malasia, derrotar 1-0 a Bélgica y empatar 1-1 frente a Francia.

En la segunda fase, los germanos perdieron 2-1 contra España, pero reaccionaron rápidamente y derrotaron 4-2 a Australia. Ese resultado les permitió quedarse con el primer lugar del Grupo F y avanzar a las semifinales.

Los Teutones intentarán repetir la consagración de 2023, aunque para eso primero deberán superar a unos Leones que llegan decididos a escribir una página histórica.

Las formaciones

Los Leones saldrían a la cancha con Tomás Santiago; Nicolás Della Torre, Lucas Toscani, Joaquín Toscani, Matías Andreotti, Tomás Domene, Matías Rey, Nicolás Cicileo, Tadeo Marcucci, Thomas Habif y Bautista Capurro. DT: Lucas Rey.

Alemania formaría con Jean Danneberg; Benedikt Schwarzhaupt, Johannes Grobe, Thies Ole Prinz, Teo Hinrichs, Tom Grambusch, Christopher Rühr, Justus Weigand, Hugo von Montgelas, Hannes Müller y Moritz Ludwig. DT: André Henning.

Los datos del partido

Partido: Los Leones vs. Alemania

Competencia: Mundial de Hockey 2026 – semifinal

Horario: 15.30

Estadio: Belfius Hockey Arena, Wavre, Bélgica

TV: Disney+ Premium