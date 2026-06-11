Hay tradiciones que nunca pasan de moda. En una época dominada por las pantallas y las redes sociales, el Mundial 2026 también invita a volver a una costumbre que marcó generaciones: seguir un partido por radio. Escuchar el relato de un gol, imaginar una jugada decisiva o sentir la tensión de un penal siguen siendo emociones que ningún avance tecnológico pudo reemplazar.

Por eso, Radio Mitre Patagonia 90.5 MHz se convierte una vez más en la compañía ideal para vivir cada partido de la Copa del Mundo. Con transmisiones especiales, relatos, comentarios y toda la pasión del torneo más importante del planeta, la radio llevará el Mundial a cada rincón de la región.

Pero la propuesta va mucho más allá de los 90 minutos. Bajo el concepto "Prima Mundial", Prima Multimedios despliega una cobertura integral para seguir cada detalle de la Copa del Mundo, desde la actualidad de la Selección Argentina hasta las grandes historias que se viven en Estados Unidos, México y Canadá.

El periodista Matías Ortellado será parte de la cobertura internacional como enviado especial y contará desde adentro todo lo que sucede en las sedes mundialistas, con informes exclusivos, entrevistas, color y el clima que rodea a la Scaloneta y a los miles de hinchas argentinos.

La cobertura continuará cada tarde en Grito Sagrado, el programa deportivo de Canal 24/7, donde un equipo de especialistas analizará cada partido, las figuras, las polémicas y las historias que deja el torneo. Durante el Mundial, el ciclo tendrá una programación especial dedicada exclusivamente a la Copa del Mundo.

A su vez, AM550 ofrecerá desde temprano toda la información y el análisis de cada jornada con las columnas de Agustín Galasso y Darío Tamborindegui, repasando la actualidad de la Selección Argentina y las principales noticias que deja el certamen.

Y cuando termine cada partido, Canal 24/7 seguirá siendo una parada obligada para los fanáticos. Informes especiales, móviles en vivo, entrevistas, debates y toda la repercusión del Mundial tendrán un lugar destacado en la pantalla para que ningún detalle pase desapercibido.

Además, Mejor Informado y las redes sociales de Prima Multimedios completarán una cobertura minuto a minuto con resultados, estadísticas, videos, curiosidades y todo el contenido que genera la máxima fiesta del fútbol mundial.

Porque el Mundial se juega en la cancha, pero se vive en todas partes. Y Prima Multimedios estará ahí para contarlo en cada plataforma, en cada relato y en cada historia.