Franco Mastantuono ya tuvo su presentación oficial como nuevo jugador de la Fiorentina y dejó en claro que su desembarco en Italia no representa una revancha, sino una nueva oportunidad para volver a demostrar todo su potencial.

El delantero surgido de River llegó al conjunto italiano después de una temporada complicada en el Real Madrid, donde no pudo encontrar la continuidad ni el nivel que había mostrado anteriormente y que lo llevaron a ser considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino.

En su primera conferencia de prensa como futbolista de la Fiorentina, Mastantuono se refirió a su paso por el conjunto español y evitó dramatizar lo ocurrido. “En el Madrid tuvimos una temporada complicada todos; no fue un año fácil, pero estas cosas ayudan a mejorar, a aprender y a pensar que siempre se puede ser mejor”, aseguró.

Lejos de tomar su llegada a Italia como una revancha, el argentino explicó cuál es su verdadero objetivo. “No es una revancha, sino una oportunidad para intentar demostrar el jugador que soy y para ayudar a la Fiorentina”, afirmó.

Mastantuono también contó cómo fueron las conversaciones con el Real Madrid antes de concretar su salida y destacó que todo se desarrolló en buenos términos. Según explicó, el diálogo con el club español fue “muy cordial y amistoso”.

Entre las distintas posibilidades que tenía para continuar su carrera en Italia, Mastantuono se inclinó por la Fiorentina luego de conocer el proyecto deportivo que le presentó la institución.

“El club me presentó un proyecto muy interesante, que está creciendo, y para hacerlo yo también era muy importante venir a un equipo como este; estoy muy contento de la decisión”, sostuvo el argentino.

Además, reveló que consultó a otros futbolistas argentinos que tuvieron un paso por la institución y que sus referencias terminaron de convencerlo.

“Hablé con algunos chicos de la Selección que jugaron acá y me hablaron muy bien del club y la ciudad, así que no lo dudé”, contó.

En ese sentido, Mastantuono destacó especialmente la historia de la institución y aseguró que llegó a un club con una enorme tradición dentro del fútbol italiano.

“Es un club grande con mucha historia”, remarcó.

El cariño de los hinchas y una referencia inevitable

El argentino también contó cuáles fueron sus primeras sensaciones al llegar a Florencia y destacó el recibimiento que tuvo por parte de los hinchas de la Fiorentina.

“Me han dado mucho cariño y eso me recuerda a mi casa, Argentina”, expresó Mastantuono, quien buscará rápidamente adaptarse a su nueva ciudad y al fútbol italiano.

Y en una institución tan ligada a la historia de los grandes futbolistas argentinos, hubo un nombre que no podía faltar: Gabriel Batistuta.

El delantero fue uno de los máximos ídolos de la Fiorentina y dejó una huella imborrable durante su etapa en el club. Mastantuono no ocultó su admiración por el histórico goleador argentino.

“Gabriel Batistuta jugó acá y ha hecho algo increíble”, destacó.

Ahora, Mastantuono afrontará un nuevo desafío en su carrera. Después de una temporada difícil en Madrid, el argentino encontró en Fiorentina el escenario que considera ideal para recuperar su mejor versión, demostrar por qué fue una de las grandes apuestas del fútbol argentino y comenzar una nueva etapa en Europa.