San Lorenzo de Almagro afrontará una noche decisiva en el Nuevo Gasómetro. Desde las 21.30, el conjunto de Gustavo Álvarez recibirá a Recoleta FC por la sexta y última fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, con un objetivo claro: ganar y meterse directamente en los octavos de final.

El equipo azulgrana llega con el ánimo renovado después del agónico empate conseguido en Brasil frente a Santos. Aquella igualdad tuvo sabor a hazaña, porque el Ciclón perdía 2-0 en el primer tiempo y logró reaccionar en el complemento con goles de Mathías De Ritis y Rodrigo Auzmendi para rescatar un punto clave pensando en la clasificación.

Con ese resultado, San Lorenzo quedó como líder del grupo con siete unidades y ahora depende de sí mismo para avanzar sin escalas a la próxima ronda. Si gana en Boedo, no tendrá que mirar otros resultados y evitará el incómodo repechaje de 16avos de final.

Del otro lado estará un Recoleta FC que todavía sueña. El conjunto paraguayo llega tras vencer 2-1 a Guaraní por el torneo local y mantiene chances matemáticas de seguir en competencia internacional. En la Sudamericana empató todos sus encuentros y suma cinco puntos, por lo que necesita sumar en el Pedro Bidegain y esperar una mano desde Brasil.

En Boedo esperan una noche caliente, de esas que se juegan con el corazón y los dientes apretados. El Ciclón sabe que tiene enfrente una oportunidad de oro para empezar a dejar atrás los golpes del semestre y volver a acomodarse en el plano continental.

Probable formación de San Lorenzo:

Probable formación de San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Nahuel Barrios, Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi.

DT: Gustavo Álvarez.

Posible formación de Recoleta FC: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Luis Cardozo, Dairon Mosquera; Junior Noguera, Ronal Domínguez, José Antonio Espínola, Wilfrido Báez; Pedro Ríos y Allan Wlk.

DT: Jorge González.