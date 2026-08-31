Recién terminando el mes de agosto, el fin de año de Independiente será muy tenso en todos los frentes porque al mal presente futbolístico del primer equipo que fue goleado por Gimnasia de Mendoza en la 7ª fecha del Torneo Clausura 2026 se sumó el comienzo de la campaña política con Gastón Gaudio como máximo opositor.

Las pancartas con el nombre del ex tenista como presidente del club sorprendieron por los playones cercanos al Libertadores de América este domingo y en declaraciones a medios partidarios, el Gato no evitó las respuestas. “Si termino de cerrar sponsors importantes y el Director Deportivo que tengo en mente, me voy a presentar a las elecciones”, expresó.

La fecha para la Asamblea deberá fijarse próximamente, pero se especula con que será en diciembre para arrancar el 2027 con nuevos aires.

Con tono reflexivo y sin ningún misterio, Gaudio reconoció contacto con muchas agrupaciones. “Hablé con todos los que me llamaron. Quiero trabajar con gente que no haya estado y quieran ayudar al club como yo. Ya vimos lo que pasó en estos últimos 20 años, esperando que pasen cosas que no pasan”, concluyó.

Daniel Seone

Más allá de la actual presidencia de Néstor Grindetti, el mundo Independiente sabe que el nombre del fútbol en la actual dirigencia es el del secretario Daniel Seone, persona a la que insultó todo el estadio mientras concluía el compromiso ante el Lobo mendocino.

Las figuras del oficialismo aparecen desgastadas y sin banca popular de cara al futuro, por lo que el nombre emergente de Gaudio surge como un firme candidato que ya no oculta sus deseos para la renovación.