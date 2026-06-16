El impacto del Mundial 2026 no solo se refleja dentro de la cancha, sino también en las historias inesperadas que surgen alrededor del torneo. En ese contexto, el nombre de Tim Payne pasó de ser desconocido para gran parte del público a convertirse en una sensación global. Ahora, el defensor neozelandés está a un paso de iniciar una nueva aventura en Sudamérica tras acordar su llegada a Olimpia de Paraguay.

El experimentado lateral derecho de 32 años, que venía de defender los colores de Wellington Phoenix, se sumará al histórico club paraguayo una vez finalizada la participación de Nueva Zelanda en la Copa del Mundo. Aunque todavía resta el anuncio oficial, distintos medios internacionales ya dan por cerrada la operación y el propio club alimentó los rumores con un misterioso mensaje en redes sociales acompañado por la bandera neozelandesa.

La llegada de Tim Payne representa uno de los movimientos más llamativos del mercado regional. El futbolista disputará la Copa Sudamericana con el conjunto paraguayo, dirigido por Pablo Vitamina Sánchez, quien viene de conquistar el Apertura 2026 y busca reforzar el plantel para competir a nivel internacional.

Días atrás, luego del empate 2 a 2 entre Nueva Zelanda e Irán, el defensor había dejado abierta la puerta a un posible desembarco en el continente. "Eso sería algo a considerar", declaró en diálogo con ESPN cuando fue consultado sobre la posibilidad de jugar en Sudamérica. Sin embargo, aclaró que su prioridad era el Mundial: "Superar el grupo y seguir adelante en el Mundial".

La explosión mediática del futbolista tuvo un origen particular. El influencer argentino Valen Scarsini, conocido como ElScarso, impulsó una campaña para convertir al jugador "menos famoso" del Mundial en una estrella de internet. En aquel momento, Tim Payne apenas superaba los 4.700 seguidores en Instagram.

El resultado fue impactante: en apenas 48 horas el neozelandés alcanzó 1,6 millones de seguidores y grabó un video en español agradeciendo el apoyo recibido. Actualmente, la cuenta del futbolista supera los 5,8 millones de seguidores, una cifra incluso superior a la población de su país y cercana a la del arquero caboverdiano Vozinha, otra de las revelaciones virales del torneo.

Antes de que apareciera Olimpia, el defensor también despertó el interés de Deportivo Riestra, que habría realizado una oferta por sus servicios. Finalmente, el proyecto paraguayo terminó inclinando la balanza y le permitirá disputar competencias internacionales en uno de los clubes más tradicionales del continente.

En Asunción, Tim Payne afrontará además el desafío de adaptarse al idioma español, aunque tendrá ayuda dentro del vestuario. Compartirá plantel con futbolistas argentinos como Juan Fernando Alfaro, Franco Alfonso e Iván Leguizamón, mientras busca trasladar el fenómeno de las redes sociales al terreno de juego y confirmar que su historia recién empieza.