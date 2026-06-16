Nueva Zelanda e Irán protagonizaron un encuentro que, al menos en la previa, no figuraba entre los más atractivos de la jornada. Sin embargo, ambos seleccionados ofrecieron un partido dinámico, con llegadas de peligro y emociones hasta el final, que concluyó con un entretenido empate 2 a 2.

Más allá del resultado, gran parte de la atención estuvo puesta en el estreno mundialista de Tim Payne y en la presentación de Irán, una selección que volvió a estar bajo la lupa por el contexto sociopolítico que rodea al país asiático y que genera interés incluso fuera de lo estrictamente futbolístico.

Lo de Payne es un fenómeno difícil de comparar con cualquier otro caso reciente. En cuestión de semanas pasó de ser el futbolista con menos seguidores en Instagram entre los 1.248 participantes del Mundial a acumular cerca de seis millones. Impulsado por esa inesperada popularidad, el defensor fue titular en el regreso de Nueva Zelanda a una Copa del Mundo después de 16 años. Sin embargo, el lateral derecho, que había despertado una enorme expectativa entre los aficionados, tuvo una actuación discreta. Disputó 77 minutos, mostró algunas dificultades en defensa y aportó poco peso ofensivo.

El primero en golpear fue Nueva Zelanda. A los siete minutos de juego, Chris Wood controló con gran calidad un envío largo y combinó con Sarpreet Singh. El enganche devolvió la pared para el delantero, que asistió de primera a Elijah Just. El extremo no dudó y sacó un potente derechazo que terminó en la red para establecer el 1 a 0.

La pausa de hidratación volvió a tener incidencia en el desarrollo del encuentro. Esta vez, la pausa pareció favorecer a Irán, que regresó mejor plantado y comenzó a encontrar espacios. Pasada la media hora de juego, Ramin Rezaeian fue a buscar una pelota que parecía perdida dentro del área y aprovechó la indecisión de Max Crocombe en la salida. Con gran serenidad, el experimentado defensor definió con precisión para firmar el 1 a 1 y convertir, a los 36 años, su segundo gol en una Copa del Mundo -había anotado en Qatar 2022 contra Gales-.

Y si la primera etapa había sido entretenida, el complemento fue todavía mejor. Nueva Zelanda volvió a golpear con la fórmula que más rédito le dio durante toda la noche. Chris Wood participó de la jugada y asistió a Elijah Just, que definió con categoría para marcar su segundo gol del encuentro y quedar, de manera provisoria, como máximo artillero del torneo junto al alemán Kai Havertz, el sueco Yasin Ayari y el estadounidense Folarin Balogun.

Pero Irán tenía una respuesta más. Rezaeian, una de las grandes figuras del equipo asiático, envió un centro venenoso desde la banda derecha que encontró la aparición de Mohammad Mohebi. El delantero ganó en las alturas y conectó un preciso y potente cabezazo que dejó sin opciones a Crocombe para decretar el 2 a 2 definitivo.

Irán enfrentará a Bélgica el 21 de junio desde las 16. Mientras que ese mismo día, pero a partir de las 22, Nueva Zelanda se medirá ante Egipto.

Resumen

La previa

Cuando estalló la guerra en el Estrecho de Ormuz, el mundo del fútbol comenzó a dudar sobre la presencia de Irán en la Copa del Mundo. Sin embargo, luego de muchas negociaciones por parte de la FIFA, el país de Oriente Medio aceptó viajar a cambio de promesas de buen trato por parte de Estados Unidos. Cuando parecía que la tensión disminuía, la escalada continuó.

En estas jornadas hubo permisos rechazados en el aeropuerto, negación de la estadía en el país tanto para entrenar como para dormir los días de partido, y fuertes sospechas cruzadas. Así, con su base en Tijuana, los dirigidos por Amir Ghalenoei preparan su debut entre la emoción de disputar una vez más el certamen más importante de todos, y la bronca de la forma en la que son tratados.

Nueva Zelanda también vive un presente revolucionado por cuestiones extradeportivas. En las últimas semanas, un reto viral de las redes sociales provocó una oleada inimaginada de atención sobre su lateral derecho Tim Payne, que pasó de unos pocos miles de seguidores a millones.

De esta forma, el cuerpo técnico Oceánico tuvo que sortear los inconvenientes de una presión mediática sin antecendes para los jugadores de dicho equipo. Desde lo deportivo, decidieron mentalizarse en tratar de ganar el encuentro más parejo del grupo, teniendo en cuenta que después habrá que enfrentarse con Bélgica y Egipto.

Se viene un partido que será muy comentado y observado por los fanáticos del fútbol y aquellos que no lo son. La guerra, las peleas, las lógicas de un tiempo marcado por las redes sociales quedarán de lado cuando comience a rodar la pelota, la protagonista excluyente del Mundial 2026.

Formaciones de Irán - Nueva Zelanda

Irán: Alireza Beiranvand; Aria Yousefi, Ali Nemati, Shojae Khalilzadeh, Ramin Rezaeian; Ali Gholizadeh, Saeid Ezatolahi, Saman Ghoddos, Mohammad Mohebi; Mehdi Ghayedi, Mehdi Taremi. DT: Amir Ghalenoei.

Nueva Zelanda: Max Crocombe; Tim Payne, Tyler Bindon, Finn Surman, Liberato Cacace; Marko Stamenic, Joe Bell; Elijah Just, Sarpreet Singh, Matthew Garbett; Chris Wood. DT: Darren Bazeley

Árbitro: César Ramos (México).

Estadio: SoFi Stadium de Los Ángeles

Hora: 22

TV: DSports, TyC Sports