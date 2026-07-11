Para la fase eliminatoria del Mundial 2026 que está llegando a su fin y que tuvo por escenario a Estados Unidos, México y Canadá. la empresa Adidas lanzó un nuevo pack de botines que se llama Chaos vs Control y ya fue estrenado en la competición por figuras como Jude Bellingham y Lamine Yamal, representados por la marca.

Evocando a la rivalidad entre las F50, diseñadas para la velocidad, y las Predator, creadas para la precisión. Pensadas para los momentos más importantes del fútbol, el pack captará toda la atención durante la fase final de la FIFA World Cup 2026.

Las Predator Elite FT llegan en una llamativa combinación de colores en blanco, con rayas en solar turbo y detalles en negro. Las botas cuentan con Nanostrike+, una parte superior de malla rediseñada que combina suavidad, ligereza y elementos de agarre integrados para una mayor precisión en el remate. La icónica lengüeta Fold-Over Tongue ofrece una superficie de remate óptima, mientras que la suela Strikeframe mejora la tracción y la agilidad rotacional. El PowerSpine proporciona mayor estabilidad en la parte media del pie para remates más potentes.

La F50, diseñada para la velocidad, presenta una base blanca con rayas en color solar purple y detalles en solar turbo. Creada para jugadores que se crecen en el caos, la F50 está diseñada para desatar un ritmo vertiginoso y crear caos en el campo.

Botines Adidas 'Chaos vs Control' debutan en el Mundial 2026

Estos diseños reemplazarán el lanzamiento anterior, "Road to Glory", e incluyen los mismos tres modelos: F50, Predator y Copa.

La F50 Elite incluye una parte superior Fibertouch que ofrece sujeción ligera y amortiguación solo donde la necesita, junto con Sprintweb, una textura 3D de alta definición para un mejor control del balón a gran velocidad. La lengüeta Compression Fit Tunnel Tongue garantiza una sujeción firme para los movimientos multidireccionales, mientras que Sprintframe 360 maximiza la aceleración y la velocidad en todas las direcciones.

Esta colección da continuidad a la invitación de Adidas a los jugadores de todo el mundo a "elegir una opción": caos o control. La línea Predator está pensada para aquellos que dominan el juego con control, precisión y serenidad, mientras que la F50 es para quienes crean el caos.

En el terreno de juego, este pack también estará presente en la Selección española: Lamine Yamal lucirá la F50 Elite Laceless, mientras que Dani Olmo y Alejandro Grimaldo llevarán la F50 Elite, orientada al juego rápido y directo. Por su parte, Pedri y Pau Cubarsí vestirán las Predator Elite Fold-Over Tongue, diseñadas para aportar control y precisión en cada acción.