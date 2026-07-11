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TRANSMISIÓN DE MITRE PATAGONIA 90.5

Argentina vs Suiza por el Mundial 2026: la Scaloneta va por el pase a semifinales

La Albiceleste chocará ante los europeos este sábado desde las 22 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, en busca de llegar a la próxima instancia del Mundial 2026

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Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Viernes, 10 de julio de 2026 a las 21:29
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Argentina buscará la gloria ante Suiza

La Selección Argentina enfrenta a Suiza este sábado desde las 22 por los cuartos de final del Mundial 2026, en el Arrowhead Stadium de Kansas City. El combinado dirigido por Lionel Scaloni y capitaneado por Lionel Messi, que va por el bicampeonato tras la conquista en Qatar 2022, cuenta con todos los futbolistas a disposición. 

 

Argentina llegará a este encuentro tras la heróica y épica remontada contra Egipto por los octavos de final contra Egipto por 3 a 2 por los octavos de final, tras remontar un 0-2 en contra. De esta manera, buscará conseguir un resultado positivo para acercarse al objetivo de lograr la cuarta estrella.

Por su parte, Suiza afronta este compromiso luego de dejar en el camino a Colombia, seleccionado al que venció por penales. Después de haber sido goleado por Portugal en octavos de Qatar, ahora intentará redimirse y meterse entre los mejores cuatro de la máxima cita.

Probables Formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez.

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ddoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; y Breel Embolo.

Hora de Inicio: 22 (hora argentina)

TV: TyC Sports

Árbitro: João Pinheiro

VAR: Guillermo Pacheco 

Estadio: Arrowhead Stadium (Kansas City)

 

Transmisión del Grupo Prima Multimedios

El partido entre el elenco albiceleste y los europeos será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital por Mitre Patagonia 90.5, la transmisión comenzará apenas finalice el cotejo que van a jugar Noruega ante Inglaterra, otro de los cotejos de cuartos de final donde saldrá el otro semifinalista.

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