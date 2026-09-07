Se cumple un aniversario de un ciclo que nadie sospechaba que nos llevaría a la gloria. Un día como hoy hace ocho años, comenzaba el camino de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Fue como DT interino, rodeado de dudas y cuestionamientos, y un triunfo por 3-0 frente a Guatemala en Los Ángeles. Aquel proyecto que parecía una transición en busca de otro técnico, se convirtió en el ciclo más exitoso de la era moderna de la Albiceleste.

A pesar de que no abarcan ni de cerca todo el proceso, los números parte del legado de Scaloni, que se transformó en el segundo técnico con más partidos dirigidos en Argentina, con 104, cumpliendo el centenar contra Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026. En total registra 76 victorias, 18 empates y apenas 10 derrotas. Entre otros récords, el Gringo registró el invicto más prolongado de la Selección con 36 partidos sin caídas. En todo este recorrido, un Lionel Messi que la semana pasada anunció su retiro de la Albiceleste fue el máximo goleador del ciclo, con 60 tantos.

En aquel duelo contra Guatemala, que finalizó con goleada 3-0, la particularidad fue que Scaloni alineó a varios jugadores que luego fueron clave en su periplo, pero que hasta entonces no eran tenidos en cuenta por Jorge Sampaoli: aquel día Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios y Germán Pezzella, importantes en los posteriores planteles campeones, fueron parte de su primer once. Los goles fueron anotados por Gonzalo “Pity” Martinez, Lo Celso y Giovanni Simeone.

Más adelante, la consistencia de Scaloni quedó reflejada en cada competencia. En los Mundiales suma once, dos empates y apenas dos derrotas. En la Copa América cosechó 13 victorias, cuatro igualdades y solo dos caídas. A ello se agregan 23 triunfos en Eliminatorias Sudamericanas, el título de la Finalissima frente a Italia y un récord que solo él ostenta: cinco competencias importantes y cinco clasificaciones consecutivas a semifinales.

Los cuatro títulos de Scaloni

Por fuera de las estadísticas y los inolvidables momentos vividos, la Selección volvió a conquistar la gloria tras 28 años con Scaloni de entrenador. El deseado título que rompió la sequía fue la Copa América 2021, el primero de Messi con la Albiceleste. Desde allí, levantó la Finalissima 2022 en Wembley, alcanzó la tercera estrella en el Mundial de Qatar 2022 y se consagró nuevamente campeón continental en la Copa América 2024, consolidando una generación que ya es parte del patrimonio deportivo argentino.