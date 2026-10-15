La Fórmula 1 empieza a mover sus fichas para 2027 y Haas confirmó una de las novedades más importantes del mercado de pilotos: Rafael Câmara será titular de la escudería estadounidense a partir de la próxima temporada, en reemplazo de Esteban Ocon. El brasileño, de 21 años, tendrá su primera oportunidad en la máxima categoría después de un ascenso destacado por las divisiones inferiores.

El anuncio representa un nuevo paso en la carrera del joven piloto, que actualmente lidera el campeonato de Fórmula 2 con Invicta y tiene siete puntos de ventaja sobre Nikola Tsolov. Su llegada a Haas se concretará con un contrato plurianual y, de acuerdo con los planes del equipo, compartirá garaje con Oliver Bearman, otro de los jóvenes talentos vinculados a la academia de Ferrari.

La salida de Ocon, que dejará la estructura estadounidense al cierre de 2026 después de dos temporadas, ya había sido confirmada el 30 de septiembre. De esta manera, Haas empieza a delinear su proyecto deportivo para el próximo ciclo, con una apuesta por la juventud y el desarrollo de pilotos con proyección a largo plazo.

El ascenso de Câmara y una oportunidad en la máxima categoría

El brasileño construyó su candidatura con resultados contundentes en las categorías formativas. En 2024 conquistó el Campeonato Regional Europeo de Fórmula y en 2025 se consagró campeón de Fórmula 3. Ahora, en su primera temporada en la F2, está en carrera por un nuevo título que podría completar una trayectoria excepcional en las divisiones previas a la Fórmula 1.

Si logra quedarse con el campeonato de F2, Câmara podría convertirse en el primer piloto en ganar la FRECA, la Fórmula 3 y la Fórmula 2 en temporadas consecutivas. Ese recorrido, sumado a su velocidad y capacidad de adaptación, terminó de convencer a Haas para ofrecerle una butaca en la categoría reina.

La escudería evaluó distintas alternativas antes de tomar la decisión. Entre los nombres que también estuvieron bajo observación aparecieron Leonardo Fornaroli, actual campeón de Fórmula 2, y Ryo Hirakawa, piloto de reserva. Los tres participaron en pruebas con monoplazas de temporadas anteriores, dentro de un programa que incluyó una sesión de tres días en Portimão, Portugal, durante agosto.

Tras hacerse oficial el anuncio, el brasileño expresó su entusiasmo por incorporarse al equipo y agradeció la confianza de sus responsables, además del acompañamiento que recibió durante su formación.

“Es un paso importante en mi carrera y quiero dar las gracias a Gene Haas y a Ayao Komatsu por la confianza que han depositado en mí”, señaló Câmara. También destacó el respaldo de la Ferrari Driver Academy y de su familia durante su camino hacia la Fórmula 1.

El jefe del equipo, Ayao Komatsu, también valoró las condiciones del joven piloto y su desempeño durante las pruebas realizadas con Haas. El dirigente resaltó tanto su velocidad como su capacidad para adaptarse rápidamente a un monoplaza con el que tenía poca experiencia.

“Todos estamos entusiasmados con esta oportunidad”, sostuvo Komatsu, quien remarcó que el objetivo será ofrecerle un entorno de trabajo en el que pueda desarrollarse y aprovechar su potencial.

Haas empieza a definir la grilla de la F1 2027

La incorporación de Câmara se suma a los movimientos que empiezan a perfilar la próxima temporada de la Fórmula 1. Con Bearman como compañero previsto del brasileño, Haas apuesta por una alineación joven para afrontar el nuevo ciclo reglamentario y consolidar su proyecto deportivo.

El vínculo de Câmara con la academia de Ferrari también aparece como un factor importante. La Scuderia mantiene una estrecha relación técnica con Haas, a la que suministra componentes fundamentales, incluida la unidad de potencia.

Con este anuncio, el mercado de pilotos para 2027 empieza a reducir sus incógnitas. La atención ahora estará puesta en los asientos que todavía quedan por definirse y en cómo se terminará de configurar la parrilla para una temporada que abrirá una nueva etapa en la categoría.