Max Verstappen se quedó con un sólido triunfo en el Gran Premio Singapur. El piloto de Red Bulls dominó todo el fin de semana, y confirmó su progreso en el cierre de la temporada luego de haber ganado en Malasia.

En las últimas carreras, el cuatro veces campeón del mundo hizo podios, logrando su segundo triunfo en fila, y sumando la victoria en la Sprint, logró una gran cantidad de puntos que lo dejan en la pelea por el subcampeonato.

El podio lo completó Leclerc, quien con su Ferrari logró redondear una buena carrera. Tercero Kimi Antonelli, quien se encamina a su primer título en la Fórmula 1: le sacó una diferencia de 102 puntos a su principal perseguidor y compañero de Mercedes, George Russell (238). El británico largó en el fondo de la grilla por penalizaciones y terminar noveno.

Con esto, Antonelli tiene 340, George Russell acumula 238, Lewis Hamilton con Ferrari tiene 229. El ganador quedó con 221 y en la cuarta colocación. Completa el top 5 Charles Leclerc con 215.

Franco Colapinto bajó una posición, tras no sumar en las últimas carreras y Arvid Lindbland acumulando 38, por encima del argentino que quedó con 27. Gasly tampoco tuvo mayor suerte, el primer Alpine tiene 41 unidades y en la 10ma posición.

A niveles constructores, Mercedes lidera con 578 puntos, Ferrari en la segunda posición con 444 puntos, mientras que McLaren tiene 339. Red Bull Racing quedó cuarto con 332 puntos.

Racing Bulls se afianza en la quinta colocación con 100 puntos, por encima de Alpine, que se mantiene con 68 puntos.

La próxima fecha será el Gran Premio de los Estados Unidos, que marcará el inicio de la gira por América. La actividad en Austin será desde el 23 de octubre al domingo 25 con el GP de Estados Unidos, desde las 17hs de Argentina.