La ilusión se esfumó muy rápido para el Deportivo Rincón, que fue goleado 5-0 por San Lorenzo en los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 y se quedó rápidamente en el camino. Una vez finalizado el encuentro, Alejandro Sánchez, arquero y uno de los referentes del conjunto neuquino analizó la derrota en una entrevista con Mejor Informado.
Ante la consulta por sus primeras sensaciones, el guardameta no dejó dudas: "Las peores porque obviamente no anhelábamos todo esto. San Lorenzo demostró por qué es un club grande. Nos habíamos preparado de la mejor manera y nos tiraron la categoría encima. Ahora queda olvidarse de todo esto y concentrarse en el campeonato", dijo.
Sánchez, uno de los pocos con experiencia pasada en Primera División, fue muy tajante para definir la caída del León del Norte: "Es difícil rescatar algo. Creo que sólo mantener la hombría y la lealtad, porque lamentablemente no se dio nada de lo que nosotros habíamos trabajado. Hay que trabajar sobre los errores para que no pase más.", expresó, y añadió "Fallamos prácticamente en todo. Trabajamos en situaciones que se podían dar. Se nota la calidad de jugadores que tienen ellos, y creo que el resultado está a la vista".
Por último, hizo un apartado para destacar la movilización de la gente de Rincón hacia el estadio Centenario y expresó su pesar por el resultado final: "Impresionante, la verdad. Nos da un poco de dolor lo que pasó. Lamentamos el resultado, los queremos mucho y vamos a trabajar para que este año termine de la mejor manera", cerró.