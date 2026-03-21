La ilusión se esfumó muy rápido para el Deportivo Rincón, que fue goleado 5-0 por San Lorenzo en los 32avos de final de la Copa Argentina 2026 y se quedó rápidamente en el camino. Una vez finalizado el encuentro, Alejandro Sánchez, arquero y uno de los referentes del conjunto neuquino analizó la derrota en una entrevista con Mejor Informado.

Ante la consulta por sus primeras sensaciones, el guardameta no dejó dudas: "Las peores porque obviamente no anhelábamos todo esto. San Lorenzo demostró por qué es un club grande. Nos habíamos preparado de la mejor manera y nos tiraron la categoría encima. Ahora queda olvidarse de todo esto y concentrarse en el campeonato", dijo.

El Oso Sánchez fue autocrítico luego de la goleada recibida.

Sánchez, uno de los pocos con experiencia pasada en Primera División, fue muy tajante para definir la caída del León del Norte: "Es difícil rescatar algo. Creo que sólo mantener la hombría y la lealtad, porque lamentablemente no se dio nada de lo que nosotros habíamos trabajado. Hay que trabajar sobre los errores para que no pase más.", expresó, y añadió "Fallamos prácticamente en todo. Trabajamos en situaciones que se podían dar. Se nota la calidad de jugadores que tienen ellos, y creo que el resultado está a la vista".

Por último, hizo un apartado para destacar la movilización de la gente de Rincón hacia el estadio Centenario y expresó su pesar por el resultado final: "Impresionante, la verdad. Nos da un poco de dolor lo que pasó. Lamentamos el resultado, los queremos mucho y vamos a trabajar para que este año termine de la mejor manera", cerró.