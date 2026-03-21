A pesar de la ilusión, no fue la noche de Deportivo Rincón, que se fue derrotado por 5-0 ante San Lorenzo en la noche del Estadio Centenario Ciudad de Quilmes. Luego del partido, uno de los que dio declaraciones a la prensa fue Pablo Castro, que analizó la caída del León del Norte y rescató la experiencia en Copa Argentina contra un rival del fuste del Ciclón pese a la goleada recibida.

El DT se explayó sobre la experiencia que significó la segunda participación de Deportivo Rincón en la competición más federal del país: "Hay muchos chicos que soñaron con este partido y lo han disfrutado. Nos vamos tristes por el resultado, pero con un montón de experiencias que en el recorrido final del año nos van a servir", dijo.

Acerca del encuentro, contó qué pensó, ya con el 0-3, al meter tres cambios en el entretiempo: "Con los cambios tratamos de posicionar el equipo en zona media con volantes de características ofensivas y usar a Ávila y Achetoni para el duelo uno versus uno, con Ávila y Estigarribia para tener más peso ofensivo". Por último, agradeció en nombre del plantel a la organización: "Le damos las gracias a la Copa Argentina por el trato y la logística. Nos permite visualizar que en el Federal A hay trabajo y trabajo serio".